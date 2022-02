Laptopangebote

Das Huawei Mate Book d14 hat ein schlankes Design und Futures, die für 2020 auf dem Markt empfohlen werden. Seine erstklassigen Funktionen wie ein Fingerabdruckscanner sind einer der anspruchsvollsten Faktoren bei Laptop-Produkten. Der Laptop ist großartig und Huawei hat mit der Optimierung des Laptops großartige Arbeit geleistet, um maximale Leistung und Akkulaufzeit zu erreichen. Ein weiterer Aspekt, der auf dem Markt sehr wichtig ist, sowie die Wertwahrnehmung der Kunden, ist, dass der Laptop aus Aluminium gefertigt ist, wodurch er nicht nur hochwertig aussieht, sondern sich auch so anfühlt.

Das Huawei Mate Book X Pro ist ein wunderschöner Laptop. Das Finish könnte etwas zu Standard sein. Es ist nicht nur angenehmer beim Schreiben, sondern sieht auch gut aus und hebt sich vom Meer aus Aluminium ab. Der Bildschirm hat eine sehr hohe Auflösung mit schönen Farben.

Das Huawei Matebook D15 2020 ist möglicherweise eines der preisgünstigsten Laptops auf dem Markt. Es ist großartig für Studenten und Geschäftsinhaber sowie für den persönlichen Gebrauch. Das D15 2020 ist ein großartig aussehender Laptop, egal ob es sich um das Gehäusedesign oder die Größe des Touchpads handelt, Sie werden auffallende Ähnlichkeiten zwischen beiden Laptops feststellen. Der Laptop hat ein graues Aluminiumgehäuse mit dem Huawei-Logo auf der Oberseite. Ansonsten hat es Anschlüsse an der Seite des Laptops. Das Gesamtgewicht des Matebook D15 2020 beträgt 1,63 kg mit SSD- und HDD-Modell, und das SSD-Modell wiegt nur etwa 1,5 kg. Dieser Laptop ist auch in Bezug auf die Verarbeitungsqualität hervorragend. Es hat einen gut gemachten Körper mit minimalem Flex. Der Flex auf dem Display ist ebenfalls nicht vorhanden, was zeigt, dass der Laptop gut gebaut ist. Das Matebook D15 2020 kommt mit einem guten farbtreuen Display daher. Es wird mit einem 15,6-Zoll-FHD-LCD geliefert, das übermäßige Farben und Betrachtungswinkel bietet. Das Display hat auch sehr dünne Einfassungen mit einem randlosen Bildschirm, was dem Laptop ein modernes Aussehen verleiht. Das Tolle am Display des Matebook D15 ist, dass es mit einer matten Oberfläche versehen ist, also nicht spiegelt und man es auch im Freien verwenden kann. Die Konfiguration ist leistungsfähig genug, um die modernsten Spiele mit niedrigen bis mittleren Einstellungen zu bewältigen, je nachdem, welches Spiel Sie spielen. Alle oben aufgeführten Produkte sind bei den laptopangebote von Huawei erhältlich