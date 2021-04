Lag Ba’omer: Dutzende verletzt, nachdem Tribünen auf dem Berg zusammengebrochen sind. Meron

Dutzende Menschen wurden verletzt, nachdem die Tribünen in Meron zusammengebrochen waren, als Zehntausende das Festival von feierten Lag Ba’omer Nach ersten Berichten von Magen David Adom befanden sich am Donnerstagabend etwa 15 Menschen in einem kritischen Zustand, und Hubschrauber wurden vor Ort gerufen, um die Verwundeten zu evakuieren.

Kurz nach dem Vorfall stellte die israelische Polizei den Verkehr in der Region ein.

Die jährliche Feier am Grab von Rabbi Shimon Bar Yochai wurde letztes Jahr wegen Einschränkungen des Coronavirus geschlossen. In diesem Jahr erwartet die Polizei, dass bis Freitagabend Hunderttausende Menschen die Baustelle besuchen.

Tausende israelische und Grenzpolizisten sind in der Region im Einsatz, um die Ordnung aufrechtzuerhalten und die Sicherheit der Besucher der Baustelle zu gewährleisten.

MDA-Streitkräfte, darunter Hunderte von Sanitätern, Medizinern und Rettungskräften mit Krankenwagen, sind in Bereitschaft. Ein 80-jähriger Mann brach zu Beginn der Feierlichkeiten zusammen. Rund 52 Menschen mussten am Donnerstagabend medizinisch behandelt werden, berichtete Kan News.

In Meron und in ganz Israel werden Lagerfeuer angezündet, während der Todestag von Bar Yochai als Fest gefeiert wird. In Übereinstimmung mit den Vorschriften des Gesundheitsministeriums und um die Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern, ist die Anzahl der Personen, die im aktuellen Komplex Zeuge des Anzündens des Freudenfeuers sein dürfen, auf 10.000 Personen begrenzt.

cnxps.cmd.push (function () {cnxps ({playerId: ’36af7c51-0caf-4741-9824-2c941fc6c17b’}). render (‘4c4d856e0e6f4e3d808bbc1715e132f6’);});

if (window.location.pathname.indexOf (“656089”)! = -1) {console.log (“hedva connatix”); document.getElementsByClassName (“divConnatix”)[0].style.display = “keine”;}

Der gesamte Berg, in dem sich das Grab befindet, ist jedoch wie jede Touristenattraktion für die breite Öffentlichkeit zugänglich, und überall werden große Bildschirme angebracht, damit die Öffentlichkeit die Beleuchtung aus einer bequemen und sicheren Entfernung betrachten kann.