Klopp warnt England vor der seltenen Eigenschaft Deutschlands, Southgate auszuschalten

Der deutsche Liverpool-Trainer Jürgen Klopp sagte, die dominante Leistung seines Landes gegen Portugal sollte als Warnung für das Treffen mit England am Dienstag dienen.

Die Rivalen treffen nach ihren Gruppenpostings in einem spannenden Achtelfinale der Euro 2020 in Wembley aufeinander. Deutschland erholte sich von einem schlechten Start gegen Frankreich und besiegte Portugal mit 4:2. Obwohl sie die K.o.-Runde erreichten, taten sie dies erst nach ein 2:2-Unentschieden am Ende des Spiels gegen Ungarns Außenseiter der Gruppe F.

England dominierte unterdessen die Gruppe D mit zwei von drei Siegen. Raheem Sterling holte die Siege über Kroatien und Tschechien mit einem glanzlosen 0:0 gegen Schottland zwischen den beiden eingeklemmt.

Trotzdem hat die Mannschaft von Gareth Southgate noch kein Gegentor kassiert und Harry Maguire ist zurück in der Abwehr.

Laut Reds-Chef Klopp hat seine deutsche Mannschaft jedoch locker das Zeug zum Einzug ins Viertelfinale. Er betonte auch, dass es eine seltene Leistung ist, gegen Portugal zu dominieren.

“Deutschland jetzt abzusagen wäre verrückt”, sagte der Manager. FOTO in seiner Vorschau auf das Spiel.

„Wir haben gut gegen Frankreich gespielt, Portugal wir dominierten wie kaum ein anderer Gegner in den letzten Jahren.

„Wir haben gegen Ungarn gekämpft, ja. Aber es passierte nichts mehr. Manchmal braucht man als Team so ein Spiel.

“Und jetzt werden wir uns am Dienstag wirklich darum kümmern.”

Chelseas Kai Havertz, der die heimische Saison mit dem Siegtreffer im Champions-League-Finale beendete, hat in der Gruppenphase zwei Tore erzielt.

Atalantas Außenverteidiger Robin Gosens half Havertz bei seinem ersten Treffer, bevor er gegen Portugal einen eigenen Treffer erzielte.

Zum EnglandSterling ist nicht der einzige Star-Mann, der bisher für Southgate aufgetaucht ist.

Kalvin Phillips von Leeds United spielte jede Minute für die Three Lions im Mittelfeld. Die Formlosigkeit von Harry Kane hat sich jedoch bisher als Besorgnis erwiesen.

Wales außerhalb der Euro 2020

England bleibt die einzige verbleibende britische Nation im Wettbewerb, nachdem Schottland in Gruppe D den letzten Platz belegte.

Wales erreichte das Achtelfinale, wurde aber am Samstag bei einer 0:4-Niederlage gegen Dänemark ausgeschieden.

Manager Robert Page bestand jedoch darauf, dass die Art des Verlustes schwer zu akzeptieren sei.

