KLab kündigt den offiziellen Start des Touhou-Projekts für iOS und Android an

KLab und Dobala Games aus Shanghai entwickeln gemeinsam a Touhou-Projekt offiziell lizenziertes Shoot ’em Up Spin-off von Team Shanghai Alice, Unternehmen Anzeige. Es wird auf der ganzen Welt ausgestrahlt.

Der offizielle vereinfachte chinesische Titel des Spiels ist Verdammungsillusion ((Danmu Huanxiang), die als gelesen werden kann Danmaku Genso auf Japanisch, aber ein englischer Titel wurde noch nicht entschieden.

Die Vorregistrierung begann heute auf dem chinesischen Festland, wo das Spiel von 37 Interactive Entertainment für iOS und Gave Game für Android veröffentlicht wird. Das offizielle Weibo-Konto ist verfügbar Hier.

Hier ist ein Blick auf das Spiel über KLab:

Über das Spiel

Verdammungsillusion (Englischer offizieller Titel unentschlossen) ist ein Side-Scrolling-Action-Shooter. Spieler können Sperren abschießen, um Feinde zu besiegen, ihre Charaktere aufzubauen und mit verschiedenen anderen Gegenständen zu spielen. Dieses Spiel ist ein Spin-off basierend auf dem Touhou-Projekt Erstellt von Team Shanghai Alice über eine offizielle Designerlizenz.

Die Geschichte des Spiels beginnt, wenn der Frieden in Gensokyo wieder gestört wird. Eine seltsame magische Präsenz dringt in Gensokyo ein und lässt den Yokai wütend werden und alles zerstören. Die Mädchen müssen sich auf eine Reise begeben, um das Herz dieser Störung aufzudecken und Gensokyo vor einer Katastrophe zu retten.

Über Touhou-Projekt

das Touhou-Projekt ist der Name der Serie, die vom Doujin Circle Team Shanghai Alice kreiert wurde und in der fiktiven Welt von Gensokyo spielt. Das Herzstück der Serie ist das Bullet Hell Shooter-Genre, das von ZUN produziert wird, der das Shanghai Alice-Team leitet. Fast alles, von der Geschichte, den Charakteren, den Programmen und den Klängen, wurde einzigartig von ZUN erstellt. Neben Schießspielen schrieb ZUN auch Originalromane und Manga wurden basierend auf der Serie produziert.

Die Kulisse der Serie, Gensokyo, ist eine von ihr isolierte Welt, in der verschiedene Rassen wie Feen, Youkai, Dämonen, Geister und Götter sowie Menschen und Tiere leben. Die einzigartigen Charaktergeschichten, das großartige Sperrfeuer, das in den Spielen zum Leben erweckt wird, und die eingängigen Songs sind weiterhin beliebt und ziehen viele Fans nicht nur aus Japan, sondern aus der ganzen Welt an.