Kenny Shiels: Österreich ist der Schlüssel zu einer erfolgreichen Qualifikationskampagne für die Frauen-Weltmeisterschaft in Nordirland

Während sich ganz Nordirland auf das Frauenfinale der EM 2022 im nächsten Jahr vorbereitet, blickte Kenny Shiels auf das Turnier 2017 zurück.

Und was er sah, sagte ihm, dass Nordirland vor einer großen Aufgabe steht, wenn es seine historischen Erfolge bei der Qualifikation für die Europameisterschaft fortsetzen will, indem es sich in zwei Jahren für die Frauen-Weltmeisterschaft qualifiziert.

In der gleichen Gruppe wie England gezogen zu werden, zog die meisten Fans an.

Österreich wurde jedoch weitgehend übersehen. Vor vier Jahren waren sie genau auf dem gleichen Niveau wie die Engländer. Beide Mannschaften erreichten das Halbfinale der Euro 2017, und nur ein Elfmeterverlust verhinderte, dass sie sich für das Finale qualifizieren konnten.

England wird ein großer Favorit sein, um den Kader zu dominieren und zur Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland aufzusteigen. Nordirland muss gegen die zwölfthöchste Mannschaft des Kontinents kämpfen, wenn es seine Qualifikation für ein erstes großes Turnier fortsetzen will ein weiteres Play-Off.

“Es ist ein hartes Unentschieden gegen England und Österreich”, sagte Shiels, der diese Woche bekannt gab, dass er einen neuen Vertrag angenommen hatte, der ihn zur Weltmeisterschaft führte.

„Alles dreht sich um Österreich und die Art und Weise, wie wir gegen sie vorgehen, ist der Dreh- und Angelpunkt.

„Es ist ein sehr gutes Team. Sie waren 2017 im Halbfinale und sie haben eine gute Struktur, also wird es wirklich hart gegen sie.

“Wenn wir Finalisten werden wollen, müssen wir wahrscheinlich vier Punkte aus Österreich holen und unsere anderen Spiele gewinnen.”

Ein Kampf gegen England bringt Glamour, Aufmerksamkeit und die Chance, zu probieren, wie es im nächsten Jahr im Euro-Finale über die Irische See aussehen wird.

Es könnte auch beängstigend sein, wenn man im Februar in einem Freundschaftsspiel im St. George’s Park mit 0: 6 gegen die Engländer verloren hat.

Die UEFA wird die Spielplanliste Anfang nächster Woche bestätigen, mit frühen Vorschlägen, dass sich die Teams im Oktober wieder treffen werden.

Shiels warnt davor, dass es beim nächsten Mal ein anderes Spiel geben wird, vorausgesetzt, er kann sich an das verletzte Trio von Demi Vance, Megan Bell und Caragh Hamilton wenden, die alle dieses Freundschaftsspiel und das Euro-Play-Off gegen die Ukraine verpasst haben.

“Ich würde gerne in England spielen, wenn wir einen vollen Kader haben und alle unsere Spieler in guter Verfassung sind, aber das wird erst später im Jahr sein”, sagte Shiels.

„Verletzte Spieler haben noch einen langen Weg vor sich.

“Wir haben viel gegen England gelernt und werden für sie in einem Pflichtspiel, auf das wir uns voll und ganz konzentrieren, eine andere Perspektive haben.”

Es wird erwartet, dass Nordirland zu Hause und auswärts gegen seine drei anderen Gruppengegner, Nordmakedonien, Lettland und Luxemburg, volle Punkte gewinnt. Keiner von ihnen hat kürzlich einen Rekord aufgestellt, der darauf hindeutet, dass es zu Umwälzungen kommen wird.

14 Monate vor dem Euro-Finale haben die in Nordirland ansässigen Spieler gestern ihre wöchentlichen Trainingseinheiten mit Shiels wieder aufgenommen und werden nun neben dem Zeitplan der National League fahren.

Aufgrund der 12-monatigen Verspätung bietet sich Nordirland jedoch die einmalige Gelegenheit, vor dem Euro-Finale einen vollen Zeitplan für acht Spiele zu bestreiten, wenn das Turnier vor der Tür steht.

“Diese Spiele sind perfekt für uns”, sagte Shiels.

“Wir werden uns sehr gut auf den Euro vorbereiten, und das wird uns weit vor dem Finale bringen.”

Sonntagsleben