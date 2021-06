Kelownas Elektroroller-Lieferanten könnten ihre Lizenzen entzogen werden, wenn sie die neuen Regeln nicht einhalten – Kelowna News

Foto: Wayne Moore / Datei

Die Stadt Kelowna bereitet sich darauf vor, noch stärker gegen Lieferanten und Fahrer von gemeinsam genutzten Elektrorollern vorzugehen, ein Schritt, der alle bis auf eines der Unternehmen, die den Service anbieten, beseitigen könnte.

Der Stadtrat wird am Montag eine Handvoll neuer Beschränkungen überprüfen, um Bedenken und Beschwerden über den Betrieb und die Handhabung von E-Scootern zu reduzieren.

Der Rat forderte den Bericht an, nachdem er Empfehlungen aus einem früheren Bericht als “Verkaufsargument” beschimpft hatte und nicht weit genug ging.

Die neuen Empfehlungen würden weiter einschränken, wo gemeinsam genutzte Elektroroller verwendet werden könnten, die Anzahl der verfügbaren Roller reduzieren und die Abstellmöglichkeiten von Rollern begrenzen.

Scooter-Anbietern, die diese Vorschriften nicht einhalten können oder die Anfang dieses Monats bis zum nächsten Mittwoch auferlegt wurden, werden ihre Betriebslizenzen entzogen, eine Bestimmung, die nur einem Unternehmen die Erbringung des Dienstes überlassen könnte.

Der Bericht legt nahe, dass die Stadt Gespräche mit den vier Unternehmen geführt hat, die für die Lieferung gemeinsamer Elektroroller lizenziert sind, über die Änderungen und die angeforderten Zeitpläne.

„Drei Unternehmen gaben an, dass es mehrere Wochen oder länger dauern würde, die erforderlichen Änderungen umzusetzen, und ein Unternehmen gab an, dass es die neuen Anforderungen an die Lizenzbedingungen schnell umsetzen konnte“, heißt es in dem Bericht.

„Unternehmen, die sich bis zum 30. Juni nicht daran halten können, werden ihre gemeinsamen Elektroroller-Lizenzen storniert, was wahrscheinlich zum Betrieb eines gemeinsamen Elektroroller-Geschäfts ab dem 1. Juli führen wird.“

Ein Unternehmen, Zip, hat bereits zog seine Flotte, sagte, er sei nicht in der Lage, die Fristen der Stadt einzuhalten. Der Bericht nennt nicht den Lieferanten, der die Frist einhalten könnte.

Der Bericht fügt hinzu, dass die Stadt am 1. Juli wahrscheinlich nur noch 150 Elektroroller in der ganzen Stadt zur Verfügung haben würde, wenn es nur noch ein Unternehmen gäbe, und die Gesamtzahl der verfügbaren Roller unabhängig von der Anzahl der Betreiber auf 700 begrenzen würde.

Die Empfehlungen, die Anfang dieses Monats vom Rat verabschiedet wurden, würden auch die gemeinsame Nutzung von Elektrorollern auf der Bernard Avenue während der im Sommer zweimonatigen Sperrung der Straße für den Autoverkehr und entlang des unterirdischen Stadtparks in Rotary Marsh am Wasser einschränken.

Die Einschränkung bedeutet, dass das Gaspedal der Roller in diesen Bereichen nicht funktionieren würde.

Unternehmen dürfen bereits heute nicht mehr als 30 % ihres Fuhrparks in der Innenstadt einsetzen, was bedeutet, dass ab dem 1. Juli nur noch 45 Elektroroller in der Innenstadt zugelassen sind. Bei voller Auslastung würde die Innenstadtdecke nicht mehr als 200 Roller enthalten.

Unternehmen sind außerdem verpflichtet, den Rollerservice in der Innenstadt täglich zwischen 22:30 und 4:00 Uhr einzustellen.

Um das Fahren von Minderjährigen zu reduzieren, ist bei der Eröffnung eines Kundenkontos eine Identitätsprüfung erforderlich, und die Gruppenfahrfunktion, die es ermöglicht, mehrere Roller mit einem einzigen Telefon zu entsperren, würde deaktiviert.

Die Mitarbeiter kamen zu dem Schluss, dass das gemeinsame Elektroroller-Programm seit seiner Einführung vor fast zwei Monaten eine überwältigende Resonanz gefunden hat.

Diese Reaktion hat zu Herausforderungen und Störungen geführt.

„Die kombinierten Auswirkungen der in diesem Bericht und dem Bericht vom 14. Juni empfohlenen Maßnahmen sollen die Anzahl der Elektroroller erheblich reduzieren und das sichere Fahrverhalten kurzfristig verbessern, um Bedenken hinsichtlich der Unsicherheit der Touristensaison 2021 auszuräumen.

“Die Mitarbeiter werden das Programm weiterhin genau überwachen und mit IH zusammenarbeiten, um im Sommer Sicherheitsdaten zu sammeln und zu analysieren.”

Der Rat hat auch die Möglichkeit, das Programm auf Wunsch ganz zu streichen und den Betreibern 14 Tage Zeit zu geben, ihre Flotte aus den Wegerechten der Stadt zu entfernen.