“Keine Erkundung oder Entwicklung an den Osthängen”: Die Stadt im Süden von Alberta nimmt eine feste Haltung gegenüber Kohle ein

LETHBRIDGE – Der Stadtrat von High River teilt der Regierung von Alberta genau mit, wo sie steht, wenn es darum geht, eine neue moderne Kohlepolitik für die Provinz zu entwickeln.

Die Stadt schlägt eine Richtlinie zur Beschränkung der Kohle in Alberta vor, die drei Grundprinzipien enthält:

An den Osthängen von Alberta ist keine weitere Exploration oder Erschließung von Kohle zulässig. In diesem Gebiet wird es keine Kategorien mehr geben, und stattdessen würde es heute nur noch eine geben, die als Osthänge definiert wird.

Bestehende Kohlebergbaubetriebe in den Gebieten Hinton / Grande Cache dürfen kostenlos in den Ruhestand gehen.

Die Rückgewinnung von Land, das durch Kohleexplorationsaktivitäten mit vor dem 8. Februar 2021 erteilten Kohleexplorationsgenehmigungen gestört wurde, muss bis zum 31. Dezember 2025 zurückgefordert werden.

Der Bürgermeister von High River, Craig Snodgrass, sagte, der inhärente Wert der Osthänge bestehe nur, wenn die Landschaft intakt bleibt.

“Man muss nicht sehr weit schauen, um die Ergebnisse des Kohlebergbaus und die Auswirkungen auf die Wassereinzugsgebiete zu sehen”, sagte Snodgrass.

Der Stadtrat wird am Mittwoch einen Brief an alle Gemeinden in Alberta senden, in dem er die Gemeinden auffordert, ihren politischen Vorschlag zu unterstützen oder ihre eigenen Ideen zu entwickeln, die dem kohlepolitischen Ausschuss der Regierung vorgelegt werden sollten, der den öffentlichen Konsultationsprozess leitet.

Snodgrass sagte, er wolle nicht an den Punkt gelangen, an dem sich die Provinz Sorgen über Probleme wie Rückgewinnung, Selenverunreinigung oder Umweltauswirkungen mache.

“Lassen Sie das nicht am Anfang passieren”, sagte er.

Am Dienstag veröffentlichte die Regierung stillschweigend eine Zusammenfassung der Ergebnisse der ersten Untersuchung des Ausschusses für Kohlepolitik. Es zeigt, dass mehr als zwei Drittel der Umfrageteilnehmer (70%) der Meinung sind, dass der Kohlebergbau in Alberta einen großen Einfluss auf sie hat.

Die „Umweltauswirkungen der Kohleentwicklung“ und „ob und wo die Kohleentwicklung stattfindet“ wurden von den Befragten als die wichtigsten Themen in den Diskussionen über die Kohlepolitik in Alberta eingestuft.

Auf die Frage, wie wichtig die wirtschaftlichen Vorteile der Kohleentwicklung für Alberta und seine Gemeinden sind, antworteten über 64% „überhaupt nicht wichtig“.

“Trotz all dieser methodischen Mängel und Leitfragen haben die Albertaner deutlich gemacht, dass sie an unseren Osthängen keine Kohlengruben mehr sehen wollen”, sagte die NDP-Umweltkritikerin Marlin Schmidt.

“Ich denke, die Regierung wäre klug, ihnen zuzuhören.”

“Diese Ergebnisse deuten stark darauf hin, dass die meisten Albertaner in Zukunft nicht mehr die Zahl der Kohlebergbauer sehen wollen”, sagte Ian Urquhart, AWA-Direktor für Naturschutz.

“Sie weisen nachdrücklich darauf hin, dass die Albertaner keinen Kohlebergbau in den Rocky Mountains und in den Ausläufern sehen wollen und dass sie kein Vertrauen in das Engagement der Regierung haben, den Kohlebergbau auf respektvolle Weise zu regulieren.”

Von den 24.752 Umfrageteilnehmern des Coal Committee stammten 91 Prozent aus Süd- oder Zentral-Alberta.

Die AWA sagt, dass die geografische Verteilung der Opposition gegen den Kohlebergbau für die Kenney-Regierung von politischer Bedeutung sein sollte.

“Diese Bereiche bilden die Grundlage für die Wahlunterstützung der UCP”, sagte Urquhart. „Eine solch überwältigende und uneingeschränkte Opposition gegen das Engagement der Regierung zur Förderung des Steinkohlenbergbaus zu sehen, sollte die politischen Strategen der UCP begeistern.

Shannon Phillips, Abgeordnete von Lethbridge West, sagte, sie habe von Hunderten von Wählern gehört, die die gleichen Bedenken äußerten, die in der Umfrage dargelegt wurden.

“Die Albertaner sind besorgt über Jason Kenney und den Plan der UCP, zuvor geschützte Gebiete in unseren Quellen dem Tagebau zu überlassen”, sagte Phillips.

„Dies gefährdet bereits Arbeitsplätze und die wirtschaftliche Entwicklung. Ob Rindfleischproduktion und -verarbeitung, Pflanzenproduktion und -verarbeitung – alles stromabwärts in der Wasserscheide des Oldman River und im Highway 3-Korridor. “

Das Büro der Energieministerin von Alberta, Sonya Savage, hat eine Erklärung zu den Ergebnissen der Untersuchung abgegeben.

“Die Umfrage lieferte dem Ausschuss für Kohlepolitik wertvolle Informationen, die er berücksichtigen sollte, wenn er sich engagiert”, sagte er.

„Wir ermutigen alle interessierten Parteien, sich an dem Prozess zu beteiligen. Dies beinhaltet Pläne für ein Treffen des Komitees mit vielen Gruppen, einschließlich Kommunen. Es liegt letztendlich in der Verantwortung des Ausschusses, Feedback einzuholen, das seine Empfehlungen in seinem Abschlussbericht enthält.

“Wir werden keine dauerhaften politischen Entscheidungen treffen, bis der Einbeziehungsprozess abgeschlossen ist und wir die Ergebnisse erhalten haben.”

In der Erklärung heißt es, dass die Regierung sich dafür einsetzt, dass die Albertaner an einem offenen Dialog über den langfristigen Ansatz der Provinz bei der Kohleentwicklung teilnehmen können.

Snodgrass sagte, sein Rat habe sich “bis Sonntag” mit der Angelegenheit befasst und festgestellt, dass die Risiken viel zu hoch seien, als dass die Stadt irgendeine Art von zukünftiger Bergbautätigkeit unterstützen könnte.

Er sagt, die Stadt werde alle Rückmeldungen anderer Gemeinden einholen und dem Ausschuss für Kohlepolitik bis Juli 2021 Bericht erstatten.