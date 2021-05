Kansas City Southern beendet Fusionsvertrag mit CP und entscheidet sich für CNs “überlegenes Angebot”

Kansas City Süd (KSU) kündigte seinen Fusionsvertrag mit Canadian Pacific (CP.TO.), Annahme eines Übernahmeangebots von Canadian National (CNR.TO) in der Hoffnung, eine Eisenbahn zu schaffen, die Kanada, die Vereinigten Staaten und Mexiko durchquert.

KCS teilte am Freitag mit, dass sein Board of Directors festgestellt habe, dass das Aktien- und Barangebot von CN im Wert von 33,6 Milliarden US-Dollar ein “überlegenes Angebot” sei und dass es offiziell einen Fusionsvertrag mit der Eisenbahn geschlossen habe. Infolgedessen hat KCS den Fusionsvertrag mit CP im März gekündigt und wird der Calgary Rail Company eine Vertragsverletzungsgebühr in Höhe von 700 Millionen US-Dollar zahlen. Die Kosten werden KCS von CN erstattet.

Die Fusion steht nun vor mehreren behördlichen Genehmigungen, unter anderem vom US Surface Transportation Board (STB).

CP, das ursprünglich die Fusion mit KCS mit einem Angebot im Wert von 25,2 Milliarden US-Dollar angeboten hatte, sagte am Freitag, es werde seinen Antrag auf Erlaubnis zur Kontrolle von KCS weiter verfolgen, falls der CN-Deal keine behördlichen Genehmigungen erhalten würde.

“CP ist der Ansicht, dass CN nicht nachweisen kann, dass die vorgeschlagene Verwendung eines Voting Trusts im öffentlichen Interesse liegt”, schrieb CP-Berater David L. Meyer in seinem Brief an STB.

“CP ist der Ansicht, dass die Verfolgung seines Antrags im besten Interesse von KCS und der Öffentlichkeit liegt, damit die wettbewerbsfördernde CP-KCS-Transaktion vom Vorstand überprüft werden kann und – falls die Vereinbarung von KCS mit CN beendet wird oder wenn CN dies tun würde Andernfalls kann die Kontrolle über KCS nicht übernommen werden. Eine potenzielle Übernahme von KCS durch CP könnte ohne übermäßige Verzögerung durchgeführt werden. ”

Früher diese Woche, Der CEO von CN sagte, das Unternehmen sei zuversichtlich, regulatorische Hürden überwinden zu können für die geplante Fusion mit KCS, trotz eines Aufrufs eines seiner Hauptaktionäre, den Betrieb aufzugeben.

Alicja Siekierska ist Senior Reporterin bei Yahoo Finance Canada. Folgen Sie ihr auf Twitter @alicjawithaj.

