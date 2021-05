“Kann noch sehr weit gehen”: Dominic Thiem optimistisch über Roger Federers Sieg bei seinem 21. Grand Slam

Der österreichische Tennisspieler Dominic Thiem, der letztes Jahr die US Open gewann, hat einen schrecklichen Sturz von seinem ersten Major erlitten, als er mit mangelnder Motivation für die Rückkehr auf das Spielfeld zu kämpfen hatte.

WERBUNG Der Artikel wird unter dieser Anzeige fortgesetzt

Zusätzlich hatte Thiem eine Knieverletzung, die ihn daran hinderte, sein volles Potenzial auszuschöpfen. Nach einem kurzen Sabbatical kehrte der Österreicher vielversprechend zu den Mutua Madrid Open zurück, wo er im Halbfinale mit 3-6.6-4 gegen Alexander Zverev verlor.

Tennis – ATP Masters 1000 – Madrid Open – Caja Magica, Madrid, Spanien – 4. Mai 2021 Österreichs Dominic Thiem im Einsatz während seines Achtelfinals gegen Marcos Giron / Sergio Perez von US REUTERS

Tauchen Sie tiefer

“Er diente 227, 228”: Dominic Thiem applaudiert Alexander Zverev und akzeptiert, dass er im Halbfinale in Madrid nicht viel tun konnte

WERBUNG Der Artikel wird unter dieser Anzeige fortgesetzt

“Es ist erstaunlich, ihn bei uns zu haben”, Dominic Thiem über Roger Federer

Obwohl Thiem in Madrid weit von seinem Besten entfernt aussah, fummelte er in den ersten Runden nicht herum und erreichte das Halbfinale. Der Österreicher kann diese Dynamik bei den Italian Open fortsetzen, wo er in der zweiten Runde gegen Marton Fucsovics antritt.

Thiem sprach vor seinem Auftakt mit der Presse über die Roger Federers Rückkehr und seine Chancen in Wimbledon in diesem Jahr.

“”Es ist erstaunlich, ihn bei uns zu haben. Ich kann es auch nicht erwarten, ihn wieder bei Wimbledon und Roland spielen zu sehen. Wenn er physisch zu 100% ist, kann er in dem Turnier, an dem er teilnimmt, wahrscheinlich noch sehr weit gehen. “ Thiem erwähnte.

Tatsächlich ist Dominic Thiem einer der wenigen Spieler der neuen Generation, die eine positive Bilanz gegen den Schweizer Maestro vorweisen können. In den sieben Begegnungen hat der Österreicher 5 Spiele gewonnen. Ihre größte Begegnung fand in einem Round-Robin-Match im Finale der ATP World Tour 2019 statt. Der Österreicher gewann den Wettbewerb mit 7: 5: 7: 5.

Thiem ist optimistisch über Federers Chancen, seinen 21. Major zu gewinnen

Thiem reagierte positiv, als er nach Federers Chancen gefragt wurde, seinen 21. Grand Slam-Titel zu gewinnen.

“ICH Ich glaube schon. Warum nicht? Ich glaube nicht, dass er anders spielen würde. Er ist zu gut. Ich denke, wenn er wüsste, dass er nicht mehr für die großen Titel spielt, würde er nicht mehr spielen. Deshalb erwarte ich, dass er, besonders in Wimbledon, sehr, sehr weit gehen und auch um den Titel spielen kann.

Federer und Thiem könnten dieses Jahr Schwierigkeiten haben, bei Roland Garros erfolgreich zu sein, da jeder von ihnen eine Weile vom Spiel fernbleiben musste.

PARIS, FRANKREICH – 9. JUNI: Dominic Thiem von Österreich spielt eine Rückhand das Herren-Einzelfinale gegen Rafael Nadal von Spanien am Tag fünfzehn der French Open 2019 bei Roland Garros am 9. Juni 2019 in Paris, Frankreich. (Foto von Clive Mason / Getty Images)

Während die Spieler der nächsten Generation die Big-3 in den Masters 1000-Turnieren dominiert haben, müssen sie im Grand Slam noch einen Durchbruch erzielen. Seit 2017 hat kein Mitglied der Big-3 das World Tour Finale gewonnen.

WERBUNG READ BVB Transfer News: Neuentwicklung bei Jadon Sancho | Fußballnachrichten Der Artikel wird unter dieser Anzeige fortgesetzt

Für Spieler wie Dominic Thiem, Stefanos Tsitsipas und Daniil Medwedew ist der Gewinn eines Grand Slam wie der Sieg gegen zwei der Big-3 (Federer, Nadal und Djokovic), und es ist unmöglich, ihn so schnell wie möglich zu erreichen.

Tauchen Sie tiefer

“Körperlich bin ich zusammengebrochen”: Dominic Thiem beginnt mit einer Rückkehr zu den Madrid Open 2021