Kanadas größte Fluggesellschaften drängen Ottawa, einen klaren Plan für geimpfte Reisende zu verabschieden

OTTAWA – Kanadas größte Fluggesellschaften fordern erneut einen klaren Ottawa-Plan zur Wiederaufnahme des internationalen Reiseverkehrs, nachdem die Europäische Union beschlossen hat, ihre Türen für geimpfte Touristen wieder zu öffnen. Die EU-Botschafter haben sich heute auf einen Plan geeinigt, der es vollständig geimpften Reisenden ermöglicht, den 27-Nationen-Block zu besuchen, und die Beschränkungen für alle Reisen aus einigen anderen Ländern, die als COVID-sicher gelten, erleichtert19. Mike McNaney vom National Airlines Council of Canada lobte die EU für ihren “wissenschaftlich fundierten Ansatz” und sagte, die Bundesregierung sollte einen ähnlichen Plan ausarbeiten. Er sagt, Kanada sollte sagen, wann es Reisebeschränkungen für diejenigen, die gegen COVID-19 geimpft sind, aufheben oder anpassen wird, wie dies kürzlich in einer Reihe anderer Länder geschehen ist. Das Board vertritt große nationale und internationale Passagierfluggesellschaften, darunter Air Canada, Air Transat, Jazz Aviation LP und WestJet. Verkehrsminister Omar Alghabra sagte Anfang dieses Monats, dass die G7-Länder vereinbart hätten, dass die Wiederaufnahme des internationalen Reisens nach der Pandemie einen koordinierten Ansatz für COVID-19-Tests und die Anerkennung von geimpften Passagieren erfordern würde. Dieser Bericht der kanadischen Presse wurde erstmals am 19. Mai 2021 veröffentlicht.

