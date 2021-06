Kanada-Basketball: Die Nationalmannschaft der Senioren stellt den Kader für das olympische Qualifikationsturnier der FIBA ​​fertig | NBA.com Kanada

Nach der Abhaltung eines Trainingslagers in Tampa, Florida, reduzierte die kanadische Senioren-Nationalmannschaft ihren Kader auf 14 Spieler, bevor sie nach Victoria, BC, aufbrach, um das FIBA ​​​​Olympic Qualifying Tournament Six-Team auszurichten, das am Dienstag, den 29. Juni, beginnen wird. .

Das olympische Qualifikationsturnier der FIBA ​​in Victoria, British Columbia, beginnt am Dienstag, den 29. Juni und endet am Sonntag, den 4. Juli.

Nach einem Trainingslager in Tampa, Florida, reiste Kanadas A-Nationalmannschaft der Herren nach Victoria, um das Turnier mit sechs Mannschaften auszurichten, bei dem der Meister aus Tokio, Japan, einen Platz bei den kommenden Olympischen Spielen erreichen wird.

NACH DEM: Leitfaden für Kanadas Weg zu den Olympischen Spielen

Nach den FIBA-Regeln musste Kanada vor dem Turnier seine Trainingslager-Liste von 19 Athleten auf eine endgültige Liste von 14 reduzieren. Michael Grange von Sportsnet teilte den endgültigen 14-Mann-Kader vor dem Turnier, obwohl nicht bekannt ist, welche Spieler inaktiv sein werden, da nur 12 Spieler teilnehmen dürfen.

Hier ist die fertige Liste:

Der Cheftrainer: Nick Krankenschwester

Assistenztrainer: Nate Björkgren, Jon Goodwillie, Gordie Herbert, Michael Meeks, Nate Mitchell

Fortgeschrittener Scout: Jean Corbacio

Berater: David-Blatt

Auf der 14-Spieler-Liste befinden sich 10 Spieler mit NBA-Erfahrung und acht aktive NBA-Spieler, während Edey und Nembhard derzeit in den College-Rängen konkurrieren. Wie Grange feststellte, musste das langjährige kanadische Nationalmannschaftsmitglied Melvin Ejim die Prüfung abbrechen, um eine persönliche Angelegenheit zu klären.

Kanada beginnt seinen Gruppenspielplan am Dienstag, den 29. Juni um 19:05 Uhr ET, wenn es gegen ein Team aus Griechenland antritt, das die ehemaligen NBA-Spieler Nick Calathes und Georgios Papagiannis sowie einen aktuellen NBA-Spieler in Kostas umfasst.

Am Mittwoch tritt Kanada um 19:05 Uhr ET gegen China an.

Jedes Spiel wird von CBC auf seinen verschiedenen Plattformen sowohl im Fernsehen als auch online übertragen sowie auf DAZN gestreamt. Bleiben Sie bei NBA.com, um mehr über das olympische Qualifikationsturnier der FIBA ​​zu berichten, da sich Kanadas Herrenmannschaft zum ersten Mal seit 2000 für die Olympischen Spiele qualifizieren möchte.

Die Meinungen auf dieser Seite spiegeln nicht unbedingt die der NBA oder ihrer Vereine wider.