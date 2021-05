Jordanien eröffnet zwei Grenzposten mit Saudi-Arabien und Syrien wieder

JEDDAH: Die Vereinigten Staaten haben eine diplomatische Kampagne gestartet, um skeptische Verbündete im Golf von den Vorteilen eines wiederhergestellten Atomabkommens mit dem Iran zu überzeugen.

Hochrangige Gesandte und Senatoren, die Präsident Joe Biden nahe stehen, pendeln zwischen Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Ägypten und Jordanien, während in Wien die Gespräche fortgesetzt werden, um dem Ehepartner des umfassenden Aktionsplans (JCPOA) neues Leben einzuhauchen.

Das Abkommen von 2015 zur Eindämmung des iranischen Nuklearprogramms als Gegenleistung für die Aufhebung der Sanktionen brach 2018 zusammen, als Donald Trump sich zurückzog und Sanktionen erneut einführte, und der Iran revanchierte sich, indem er es erhöhte.

Biden hat gesagt, er werde die Sanktionen aufheben, wenn der Iran wieder an dem Deal festhält. Der Iran sagt, die Vereinigten Staaten müssen zuerst handeln. Vor drei Wochen begannen in der österreichischen Hauptstadt Gespräche, um die Sackgasse zu überwinden, und Diplomaten erwarten bis Ende Mai einen neuen Vertragsentwurf.

US-Verbündete am Golf, einschließlich Saudi-Arabien, sagen jedoch, dass ein neues Abkommen wie das ursprüngliche JCPOA das iranische Programm für ballistische Raketen und seine regionale Einmischung durch Milizen durch Vollmachten im Irak, im Jemen und anderswo nicht behandeln wird.

Diese Bedenken seien “verständlich und legitim”, sagte Chris Coons, US-Senator aus Delaware und Vertrauter von Biden, am Montag in Abu Dhabi.

Coons sagte, er sei in den Vereinigten Arabischen Emiraten, um ein „breiteres Engagement“ mit Golfpartnern zu schaffen.

Der Senator sagte, eine “enge Konsultation” mit den VAE über die Gespräche in Wien sei “wichtig, erwartet und laufend”, und er hoffte, dass die VAE “nicht nur informiert werden, sondern tatsächlich helfen könnten”.

In der Zwischenzeit reisten mehrere hochrangige Beamte der Biden-Administration, darunter Brett McGurk vom Nationalen Sicherheitsrat und Derek Chollet vom Außenministerium, im Rahmen einer Tour nach Riad, Abu Dhabi, Amman und Kairo, um die Beziehungen zu stärken. “”

Senator Chris Murphy, ein weiterer Verbündeter von Biden, nahm an den diplomatischen Aktivitäten teil und besuchte Oman, Katar und Jordanien, um Gespräche über eine politische Lösung des Jemen-Krieges zu führen, die er mit dem Atomabkommen verband.

“Solange wir die iranische Wirtschaft noch sanktionieren … wird es schwierig sein, die Houthis in einen Waffenstillstand zu drängen”, sagte er. Das Atomabkommen “ist sehr wichtig, vielleicht wesentlich für den Frieden im Jemen”, und ohne es “werden die Iraner den Jemen als Gelegenheit sehen, dumme Dinge gegen die Vereinigten Staaten und unsere Verbündeten zu tun.”