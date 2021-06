Jordan Brand enthüllt die größte Frauenliste aller Zeiten

Das größte weibliche Kader in der Geschichte der Marke, die Marke Jordan kündigte die Aufnahme von acht an WNBA Spieler heute früher Twitter. In ihrer 25. Saison hat die jordanische Marke Jumpman mehr Spieler als je zuvor, die ihr Logo repräsentieren.

Die Sponsorengruppe umfasst die WNBA-Athleten Jordin Canada, Te’a Cooper, Crystal Dangerfield, Dearica Hamby, Satou Sabally und Aerial Powers wurde im Dezember angekündigtInsgesamt haben die neuen Mitarbeiter sieben WNBA-Meisterschaften und schließen sich den Markenlegenden Asia Durr, Kia Nurse und Maya Moore an.

„Diese unglaublichen Athleten definieren viel über Jordan Brand und führen ein echtes Gespräch, das sich auf die Kultur und unsere Gemeinschaften auf der ganzen Welt auswirkt.“ Michael Jordan sagte in a Aussage für Nike.

Neue Mitglieder der Jordan Brand-Familie sprachen in einer Pressemitteilung darüber, ihre professionellen Plattformen zu nutzen, um sich für schwarze Community-Initiativen einzusetzen, sei es in ihren lokalen Gemeinschaften oder im Engagement der WNBA seit ihrer letzten Saison #SayHerName-Bewegung.

„Wir bleiben nicht nur bei unserem Sport“, sagte er. Crystal Dangerfield von Minnesota Lynx, die zum WNBA-Rookie des Jahres 2020 gekürt wurde: “Wir sind in der Liga als Ganzes lautstark und werden es in die Community bringen – die Dinge besser zu hinterlassen, als wir sie haben.” . gefunden.”

In anderen Sportnachrichten Naomi Osaka hat sich aus Wimbledon zurückgezogen.