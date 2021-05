Johnson “besorgt” über den Aufstieg der indischen Virusvariante in Großbritannien

LONDON (AP) – Der britische Premierminister Boris Johnson äußerte am Donnerstag seine Besorgnis über eine Zunahme der erstmals in Indien identifizierten Variante des Coronavirus in Großbritannien, nachdem eine genau beobachtete Studie über Infektionen in England ergeben hatte, dass sie – kurz vor dem nächste große Lockerung der Sperrbeschränkungen.

“Es ist eine Variante der Besorgnis, wir machen uns darüber Sorgen”, sagte Johnson. „Wir möchten sicherstellen, dass wir alle aufsichtsrechtlichen und umsichtigen Schritte unternehmen, die wir jetzt unternehmen können. Daher finden heute Treffen statt, um genau zu prüfen, was wir tun müssen. Es gibt eine Reihe von Dingen, die wir tun könnten, wir schließen nichts aus.

Johnsons Kommentare führten zu Spekulationen, dass die Regierung neben Tests in Gebieten mit zunehmender Inzidenz des Virus die Impfungen verstärken würde.

Die lokale Behörde in Blackburn, einer Stadt im Nordwesten Englands, richtet bereits zusätzliche Impfkliniken gegen Coronaviren ein, nachdem die Zahl der Neuinfektionen gestiegen ist. Derzeit werden die Jabs berechtigten Personen gemäß den Regeln für den Rollout angeboten, die weitgehend altersabhängig sind. Der Rollout wurde am Donnerstag verlängert, und Impfstoffe sind jetzt für Personen im Alter von 38 und 39 Jahren erhältlich.

Die Besorgnis über die indische Variante stand im Mittelpunkt der jüngsten Einschätzung der Pandemie in England durch das Imperial College London. Obwohl er sagte, dass die Gesamtfälle nach einer strengen Sperrung und einer erfolgreichen Einführung von Impfstoffen auf den niedrigsten Stand seit August gefallen seien, warnte er, dass die indische Variante genau überwacht werden sollte. Die sogenannte REACT-Studie zeigt, dass die indische Variante in 7,7% der 127.000 zwischen dem 15. April und dem 3. Mai getesteten Fälle gefunden wurde.

Professor Steven Riley vom Imperial College sagte, es sei nicht klar, ob die indische Variante übertragbarer sei, warnte jedoch “es ist ein Risiko”.

Obwohl die britische Regierung und Wissenschaftler angekündigt haben, dass in den kommenden Wochen neue Infektionen auftreten könnten, ist nicht bekannt, ob dies zu einem starken Anstieg von Krankenhausaufenthalten und Todesfällen führen wird, da die meisten der als gefährdet eingestuften Personen geimpft wurden.

In den letzten Wochen, als Indien ein katastrophales Wiederaufleben des Virus erlebt hat, sind weltweit Bedenken hinsichtlich möglicher neuer Varianten gewachsen, die den Schutz durch Impfstoffe umgehen.

In ganz Großbritannien werden die Sperrbeschränkungen aufgehoben. Die nächste Lockerung in England wird voraussichtlich am Montag stattfinden, wenn sich zwei Haushalte in Innenräumen unterhalten können und Pubs und Restaurants unter anderem Kunden in Innenräumen bedienen können. Der Rest des Vereinigten Königreichs – Schottland, Wales und Nordirland – hat ähnliche Pläne für die kommenden Wochen gemacht.

Die Regierung hofft, die meisten verbleibenden Beschränkungen des sozialen Kontakts im Juni aufheben zu können.

„Im Moment sehe ich nichts, was mich davon abhalten könnte zu denken, dass wir am Montag und sogar am 21. Juni überall vorankommen können, aber es kann Dinge geben, die wir vor Ort tun müssen, und wir werden zögern, sie nicht zu tun, wenn Das ist der Rat, den wir bekommen “, sagte Johnson.

Der Wissenschaftsbeirat der Regierung, bekannt als SAGE, wird Empfehlungen zum Verlauf der Pandemie abgeben. Er muss sich später treffen.

Derzeit gibt es nur wenige Anzeichen dafür, dass die vorherige Lockerung zu einem Anstieg der Neuinfektionen geführt hat, die in Großbritannien im Durchschnitt bei rund 2.300 pro Tag liegen, verglichen mit fast 70.000 im Januar auf dem Höhepunkt der zweiten Welle.

Der Rückgang der Infektionen hat zu einem starken Rückgang der täglichen Todesfälle im Zusammenhang mit Coronaviren geführt, von denen am Donnerstag 11 gemeldet wurden. Dennoch hat Großbritannien mit mehr als 127.600 die höchste Anzahl an virusbedingten Todesfällen in Europa verzeichnet.

Die erfolgreiche Einführung von Impfstoffen hat neben der Sperrung auch dazu beigetragen, Infektionen zu begrenzen. Ungefähr 54% der britischen Bevölkerung haben mindestens eine Dosis des Impfstoffs erhalten, und ungefähr ein Viertel hat zwei erhalten.

