Jesse Marsch und Salzburg gewinnen das zweite österreichische Pokal-Doppel

Jesse Marschs nächstes Ziel ist bereits bekannt und er wird dorthin fahren, nachdem er sich um den letzten Fall in seiner aktuellen Umgebung gekümmert hat.

Marschs RB Salzburg gewann am Mittwoch einen weiteren österreichischen Bundesligatitel mit einem 2: 0-Sieg gegen den zweitplatzierten Rapid Vienna und erzielte für den US-Trainer des Vereins einen zweiten Pokal in Folge.

Marsch wird Julian Nagelsmann bei Red Bull RB Leipzig in der nächsten Saison ersetzen, und obwohl die Erwartungen möglicherweise nicht dieselben sind (einheimische Doppel sind für Marsch in der deutschen Bundesliga nicht alltäglich – in diesem Fall wäre er sogar geradezu historisch). wird es einen Lebenslauf geben, der durch Besteck verbessert wird.

Es wurde in vielerlei Hinsicht von ihm erwartet. Salzburg belegte in jeder Saison von 2005 bis 2006 den ersten oder zweiten Platz in der österreichischen Bundesliga und gewann in dieser Zeit 12 Titel, darunter die letzten acht. Der Verein hat auch acht der letzten 10 österreichischen Pokaltitel gewonnen, darunter die letzten drei. Das heißt nicht, dass Erfolg erzielt wird, aber es gibt einige eingebaute Vorteile für Salzburg im nationalen Spiel, die das Leben für Marsch ein wenig angenehmer gemacht haben.

In Leipzig wird er nicht die gleichen Vorteile haben, obwohl die Stücke dort bereits für den Manager anstehen. Der Verein wird den Star von Innenverteidiger Dayot Upamecano gegen Bayern München verlieren, während Landsmann Frankreich und andere Innenverteidiger Ibrahima Konate eng mit Liverpool verbunden sind. Dies ist ein Bereich, der eine gewisse Konzentration erfordert.

Aber ein Großteil des Star-Kerns des Clubs wird zurückkehren. Emil Forsberg unterzeichnete am Mittwoch eine Vertragsverlängerung bis 2025 und trat in die Fußstapfen von Amadou Haidara und Torhüter Peter Gulacsi. Marsch wird den US-Nationalspieler Tyler Adams bereits kennen ihrer gemeinsamen Zeit in New York, und es führte tatsächlich dazu gegen Leipziger Flügelspieler Angeliño als Leihgabe bei NYCFC. Die Ankunft von Ajax-Stürmer Brian Brobbey mit einem kostenlosen Transfer kann möglicherweise als noch zu lösende Lösung dienen, wer die Lücke ersetzen kann, die Timo Werners Abgang nach Chelsea hinterlassen hat. Marsch hat gezeigt, dass er sich auf den Verlust wichtiger Talente in Salzburg einstellen kann. Erling Haaland und Takumi Minamino starten in der Mitte seiner ersten Saison an der Spitze.

Die Anwesenheit anderer Anhänger der Strecke von Salzburg nach Leipzig nach Hwang Hee-chan und Dominik Szoboszlai (dessen Leipziger Debüt trotz eines lukrativen Wintertransfers verletzungsbedingt weiterhin verzögert wird) wird dem Trainer ebenfalls den Übergang erleichtern. Es bleibt abzuwarten, ob andere Salzburger Talente – vielleicht US-Mittelfeldspieler Brenden Aaronson – irgendwann? – wird sich Marsch auf dem Weg nach Leipzig anschließen.

Es ist wirklich die Red Bull-Methode, durch das System zu gehen, die Ränge zu erklimmen, Herausforderungen auf allen Ebenen anzunehmen und erfolgreich zu sein. Leipzig ist die Spitze der Red Bull-Kette, und Marschs Vorgänger auf Bundesliga-Ebene – Ralph Hassenhuttl, Ralf Rangnick und Nagelsmann – haben alle Bekanntheit erlangt und ihre Plattformen für ihre Arbeit mit dem Verein erweitert.

Marsch wird vor Herausforderungen stehen, die noch kein anderer in Amerika gezüchteter Trainer in Übersee erlebt hat, und obwohl der Erfolg für ihn nicht so wahrscheinlich in Form mehrerer Trophäen pro Saison zu erwarten ist, wurden die Grundlagen geschaffen, um in seiner schwierigsten Umgebung weiter zu wachsen . nochmal.

