Italienische Studie zeigt, dass COVID-19-Infektionen und Todesfälle nach Bissen sinken

Ein Gesundheitspersonal verabreicht den Pfizer-BioNTech COVID-19-Impfstoff am 8. Januar 2021 in einem Impfzentrum gegen Coronavirus-Krankheit (COVID-19) in Neapel, Italien. REUTERS / Ciro De Luca

COVID-19-Infektionen bei Erwachsenen jeden Alters fielen fünf Wochen nach der ersten Pfizer-Dosis um 80% (PFE.N), Modern (MRNA.O) oder AstraZeneca (AZN.L) Impfstoff, laut einer am Samstag veröffentlichten italienischen Studie. Die erste derartige Studie, die von einem Land der Europäischen Union zu den tatsächlichen Auswirkungen seiner Impfkampagne durchgeführt wurde, wurde vom italienischen Nationalen Gesundheitsinstitut (ISS) und dem Gesundheitsministerium an 13,7 Millionen im ganzen Land geimpften Menschen durchgeführt. Wissenschaftler haben vom Tag des Beginns der Impfkampagne in Italien am 27. Dezember 2020 bis zum 3. Mai 2021 mit der Untersuchung von Daten begonnen. Die Analyse zeigte, dass das Risiko einer SARS-CoV-2-Infektion, eines Krankenhausaufenthaltes und des Todes nach den ersten zwei Wochen nach der ersten Impfung allmählich abnahm. “Ab 35 Tagen nach der ersten Dosis sind die Infektionen um 80%, die Krankenhauseinweisungen um 90% und die Todesfälle um 95% gesunken”, sagte die ISS und fügte hinzu, dass bei Männern und Frauen das gleiche Muster beobachtet wurde. Bei den Frauen. volljährig. “Diese Daten bestätigen die Wirksamkeit der Impfkampagne und die Notwendigkeit, schnell eine hohe Abdeckung der Bevölkerung zu erreichen, um den Notfall zu beenden”, sagte ISS-Präsident Silvio Brusaferro in der Erklärung. Von den fast 14 Millionen Menschen, die an der italienischen Studie teilnahmen, beendeten 95% derjenigen, die Pfizer und Moderna einnahmen, den Impfzyklus, während keiner derjenigen, die AstraZeneca erhielten, eine zweite Dosis erhielt. Bisher hat Italien die Empfehlungen der Hersteller befolgt und drei Wochen nach der ersten eine zweite Dosis Pfizer, nach vier Wochen eine zweite Dosis Moderna und nach zwölf Wochen eine zweite Dosis AstraZeneca verabreicht. READ Exklusive Vorschau auf "Für alle Menschen": Sehen Sie, wie Gordo Stevens in "Pathfinder" einen neuen Raumanzug ausprobiert. Bis Samstagmorgen waren rund 8,3 Millionen Italiener oder 14% der Bevölkerung vollständig immunisiert, während rund 10 Millionen Menschen einen ersten Schlaganfall erhalten hatten. Unsere Standards: Thomson Reuters Trust Principles.