Italien verhängt Sperrmaßnahmen, da die Fälle in ganz Europa zunehmen.

Ein Jahr, nachdem Italien als erstes europäisches Land eine nationale Sperrung verhängt hat, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, ist das Land wieder unheimlich ruhig geworden. Am Montag wurden neue Beschränkungen eingeführt, um eine dritte drohende Infektionswelle zu stoppen. in Europa einmarschieren und sein Programm zur Bekämpfung der Massenimpfung überwältigen.

Als er am Freitag die Maßnahmen erklärte, warnte Premierminister Mario Draghi, dass Italien vor einer “neuen Ansteckungswelle” stehe, die von infektiöseren Varianten des Coronavirus getragen werde.

Italien war nach wie vor nicht allein.

“Wir haben klare Anzeichen: Die dritte Welle in Deutschland hat bereits begonnen”, sagte Lothar Wieler, Direktor des Robert-Koch-Instituts für Infektionskrankheiten, am Freitag auf einer Pressekonferenz. Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban prognostizierte, dass diese Woche die schwierigste seit Beginn der Pandemie sein wird, was die Zuteilung von Krankenhausbetten und Atemgeräten sowie die Mobilisierung von Krankenschwestern und Ärzten betrifft. Die Krankenhausaufenthalte in Frankreich sind auf dem höchsten Stand seit November, was die Behörden dazu veranlasst, eine dritte nationale Aussperrung in Betracht zu ziehen.

In ganz Europa nehmen die Fälle zu. Versorgungsengpässe und Impfstoffskepsis sowie Bürokratie und logistische Hürden haben das Impftempo verlangsamt. Regierungen sperren erschöpfte Bevölkerungsgruppen ein. Straßenproteste werden gewalttätig. Ein Jahr nach der Ausbreitung des Virus in Europa sind die Dinge unglaublich gleich.