Es ist Zeit, den achten Tag von zu beginnen Zweite Probe von Eurovision 2021. Heute die sechs automatische Qualifikanten Betreten Sie die Bühne für einen weiteren Durchlauf. Erstens die Handlungen von Italien, Deutschland und Die Niederlande. Werden wir dramatische Veränderungen sehen? Lass es uns herausfinden…

Zweite Probe der Eurovision 2021: Italien, Deutschland und die Niederlande

Italiener Måneskin “Shut Up And Good” – Zweite Probe von Eurovision 2021

Oliver: Måneskin ändert heute sein Aussehen. Jetzt ist die Band in purpurrotem Leder und Spitze gekleidet. Damiano und Ethan tragen Haute Couture-Overalls, die Brust ist freigelegt. Thomas und Victoria tragen Kostüme – der Gitarrist trägt kein Hemd unter seinem Blazer und der Bassist hat riesige Stoffwolken an den Ärmeln. Alles andere bleibt gleich und es ist genauso gut wie beim letzten Mal, wenn nicht ein bisschen sexier. Rom 2022 ist eine starke Möglichkeit.

Padraig: Måneskin sieht mit seinem neuen Status als Buchmacherfavorit, Eurovision 2021 zu gewinnen, sehr zufrieden aus. Der Druck erreicht sie sicherlich nicht und alle vier sahen so kalt aus wie immer. Sie änderten ihre Outfits so, dass sie alle das gleiche burgunderfarbene Farbschema hatten, das wie Gold aussah. Damianos Kostüm ist besonders auffällig. Es ist viel glamouröser. Und wenn seine Bauchmuskeln nicht mehr sichtbar sind, strahlt er immer noch Sexappeal aus. Das Pyro-Bombardement am Ende bleibt ein sensationeller Moment.

Deutscher Jendrik “Ich fühle keinen Hass” – Zweite Probe von Eurovision 2021

Oliver: Du kannst nicht anders als zu lächeln und Jendrik anzusehen. Er liebt die Bühne. In der ersten Probe hat er sich manchmal selbst besiegt, aber dieses Mal wird er besser, wenn sich das Lied entwickelt, damit er seine Energie in die intensiveren Momente des Liedes lenken kann. Hin und wieder tritt immer noch eine Zeitüberschreitung auf, aber das beeinträchtigt die Gesamtleistung nicht. Es mag parodistisch und skurril sein, aber insgesamt ist es gut ausgeführt.

Padraig: Deutschland bleibt drei Minuten lang verrückt. Die Explosion der Farben, die verrückten Tanzbewegungen und die nervige, eingängige Melodie sind ein Angriff auf alle Sinne. Und wieder einmal hat Jendrik eine absolut super-dumme Zeit. Er springt, tanzt und im Allgemeinen so viel, außer dass er stillsteht, dass er langsam an Kraft verliert. Er ist für einen Großteil der Aufführung außer Atem und kämpft immer noch darum, alle Texte in einigen der wortreicheren Teile herauszubringen. Trotzdem macht es viel Spaß.

Jeangu Macrooy aus den Niederlanden “Geburt eines neuen Zeitalters” – Zweite Probe von Eurovision 2021

Oliver: Die einzige kleine Änderung, die wir sehen, ist in Jeangus Outfit. Sein königsblauer Anzug bleibt, aber das schwarz-rote Geschirr ist weg und er trägt jetzt schwarze Kristallarmbänder um seinen Bizeps. Es ist etwas schmeichelhafter. Jedes Mal, wenn es auftritt, erleuchtet Jeangus strahlendes Lächeln die gesamte Rotterdam Ahoy Arena und es ist wunderbar zu sehen. Und natürlich ist ihre Stimme wie immer seidig. Die Heimmannschaft sollte sehr stolz auf diesen Beitrag sein.

Padraig: Eine weitere glaubwürdige Leistung der Gastgeber. Jeangu strahlt immer Seele und Wärme aus und vermittelt gleichzeitig eine äußerst kraftvolle Botschaft. Abgesehen von ein paar kleinen Anpassungen an ihrem Outfit hat sich seit Donnerstag nicht viel geändert. Während das wahrscheinlich nicht die Spitze der Anzeigetafel durcheinander bringt, ist es ein wichtiger Eintrag in der diesjährigen Liste. Und Eurovision 2021 ist viel reicher, es zu haben.

