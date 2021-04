Ist es Thiems Zeit? Der Österreicher schlägt Medwedew und erreicht das US Open-Finale

Von Chris Oddo | @TheFanChild | Freitag, 11. September 2020

Dominique thiemErneut sitzt er am Abgrund seines ersten Grand-Slam-Titels. Außer diesmal muss er sich nicht einem der ganz Großen des Spiels stellen, um dies zu tun. Stattdessen wird es Thiem vs. Alexander Zverev im US Open-Finale der Herren am Sonntag, nachdem der Österreicher den “schwierigsten Sieg seiner Karriere in Folge” gegen Daniil Medwedew am Freitag in New York mit 6: 2, 7: 6 (7), 7: 6 (5) für sich beansprucht hatte .

Der Österreicher, der zweimal im Roland Garros-Finale gegen Rafael Nadal und einmal im Australian Open-Finale 2020 gegen Novak Djokovic gefallen ist, sagt, er werde sich nicht anders vorbereiten, nur weil sein Gegner der 23-jährige Zverev ist, den er geschlagen hat sieben Mal in ihren letzten neun Sitzungen.

“Es ist gut, dass ich beim 7: 2-Zweikampf vorne bin”, sagte Thiem. „Wenn wir beide am Sonntag auf den Platz kommen, spielt das keine Rolle mehr. Ich meine, bis wir das Finale beginnen, wollen wir beide mit allem, was wir haben, gewinnen. Das ist alles worauf ich mich konzentriere.

„Eine gute Bilanz gegen Sascha hilft mir überhaupt nicht. Ich erwarte ein sehr hartes und sehr offenes Spiel. Ich denke, das wird es sein.

Die fantastische Form des Österreichers dürfte ihm jedoch sehr helfen. Am Freitag war er in einen intensiven Kampf mit Medwedew verwickelt und schaffte es, in den wichtigsten Momenten überlegenes Tennis zu beschwören.

Thiems Fähigkeit, harte Prüfungen zu bestehen, sollte mehr als das Ergebnis von aufeinanderfolgenden Sätzen sein Nordstern sein, wenn er sich auf einen weiteren Schuss auf Grand Slam am Sonntag vorbereitet.

“Wir hätten es wahrscheinlich beide gewinnen können”, sagte Thiem über seinen Sieg über Medwedew. „Er war sogar der kleinste beste Spieler, bis er für das Set diente. Zweimal in genau der richtigen Situation bin ich pleite. Das sehr große Schlüsselspiel war der 5-All-Sekunden-Satz, in dem ich vier oder fünf Haltepunkte gespeichert habe. Es war ein sehr langes Spiel. Ich denke, das war ein wichtiger Punkt.

Thiem wird vor allem aus diesen Momenten Vertrauen schöpfen, und die Tatsache, dass er es geschafft hat, einen Sollwert im zweiten Satz-Tiebreaker zu registrieren, wird ihm ebenfalls helfen.

“Wie ich schon sagte, mit Sicherheit der härteste Sieg in Folge, den ich je hatte, weil es völlig anders hätte sein können”, sagte er.

Es war eine unterhaltsame Schlägerei zwischen zwei Spielern, die sich immer mehr mit den Spielen des anderen vertraut machten. Thiem sagte, er habe einen Spielplan, um Medwedews Tempo mit Slice zu stören, um zu vermeiden, dass der Russe das Tempo des Spiels kontrolliert.

Er sagte auch, er habe versucht, viel Spin gegen Medwedew zu spielen.

“Ich denke, wenn ich wie sein Beat spiele, habe ich keine Chance, weil er einfach nicht versagt, wenn ich mit seinem Beat spiele”, sagte er. „Also habe ich versucht, das mit vielen Scheiben ein bisschen zu zerstören, auch mit hohen Bällen mit viel Spin. Das war der Plan.

Nach seinem Sieg ist Thiem nun der erste Österreicher, der das Finale der US Open erreicht. Er wird versuchen, noch einen Schritt weiter zu gehen, da Zverev versucht, der erste deutsche Meister im Herren-Einzel bei den Open seit 1989 zu werden.

Zverev, der im ersten Halbfinale am Freitag aus zwei Sätzen gegen Pablo Carreno Busta gewann, war in den ersten beiden Sätzen von Unstimmigkeiten geplagt, fand aber einen Weg, zu seinem Machtspiel zurückzukehren. Er dominierte den Spanier mit seinem Aufschlag in den letzten drei Sätzen und beendete das Spiel mit 71 Gewinnern.

“Ich habe nach zwei Sätzen auf die Anzeigetafel geschaut”, sagte Zverev. „Ich dachte, ich spiele ein Grand Slam-Halbfinale, ich bin mit 6: 3, 6: 2 in einem Spiel, in dem ich auf dem Papier der Favorit sein soll. Ich musste besser spielen, um etwas Neues zu beginnen. Ich dachte, okay, ich werde Set für Set gehen, wir werden sehen, wie weit ich gehen kann.

Thiem, der Zverev in einem knappen Halbfinalspiel mit vier Sätzen bei den Australian Open besiegte, hat großen Respekt vor Zverevs Aufschlag und sagt, einer der Schlüssel zum Spiel werde sein, wie er es schafft.

“Ich denke, der wichtigste Punkt für mich ist die Rückkehr seines Aufschlags, denn sein erster Aufschlag ist einer der besten, wenn nicht der beste, den es gibt”, sagte Thiem. „Es ist so schnell, so präzise. Dies wird ein wichtiger Punkt sein, denke ich. Versuche mehrere Bälle wieder ins Spiel zu bringen. “

Es ist egal, wer gewinnt, es wird eine bedeutsame Gelegenheit sein. Ein in den 1990er Jahren geborener Spieler wird zum ersten Mal eine Grand-Slam-Trophäe gewinnen, und ein anderer Spieler als Djokovic, Federer und Nadal wird zum ersten Mal seit Stan Wawrinka im Jahr 2016 einen wichtigen Titel gewinnen.

“Dies ist das größte Ziel und auch der größte Traum, den ich in meiner Tenniskarriere in den letzten Jahren hatte”, sagte Thiem. „Ich meine, seit dem Moment, als mir klar wurde, dass ich es vielleicht eines Tages schaffen könnte, und vor allem, seit ich im ersten Roland-Garros ’18 -Finale gespielt habe. Es war das größte Ziel, das ich erreichen wollte. “”