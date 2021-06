Ist der Handel mit Kryptowährungen noch profitabel?

Die Welt der Kryptowährungen ist eine sehr volatile und unberechenbare Welt. Nachdem der Preis von Bitcoin (BTC) im Jahr 2017 auf fast 20.000 Dollar in die Höhe geschossen ist, haben mehr Menschen als je zuvor ihren Fokus auf Kryptowährungen und die Blockchain-Technologie als praktikable Investitionsoptionen gelegt. Nach einer deutlichen Marktkorrektur, die den Wert eines Bitcoins nur ein Jahr nach dem Boom auf ein paar Tausend Dollar pro Coin fallen ließ, ließen sich viele Menschen davon entmutigen und sahen von weiteren Investitionen ab.

Im Jahr 2021 befindet sich Bitcoin jedoch auf einem Allzeithoch, und das Interesse an Kryptowährungen ist erneut in die Höhe geschnellt. BTC wird im Online-Handel oder auf Glücksspielplattformen wie My Bitcoin Slots verwendet, aber in erster Linie wird es als Investition betrachtet. Steht der Markt nach dem Durchbrechen der $30.000-Schwelle vor einer weiteren Korrektur? Sollten Sie jetzt investieren, oder auf einen signifikanten Einbruch warten, bevor Sie Ihr Geld in Bitcoin stecken? Können Sie sogar eine Menge Geld gewinnen, wenn Sie im Jahr 2021 darin investieren? Wenn Sie sich dabei ertappt haben, dass Sie sich eine dieser Fragen gestellt haben, dann sind Sie hier genau an der richtigen Stelle. Dieser Artikel wird sich einige der Entwicklungen in Bitcoin ansehen, sowie die neuesten Spekulationen, um Ihnen zu helfen, eine informierte Entscheidung zu treffen.

Wird Bitcoin signifikant fallen?

Im November 2017 hat Bitcoin einen unglaublichen Meilenstein erreicht. Es dauerte nur acht Jahre, bis die Kryptowährung eine Marktkapitalisierung von 100 Milliarden Dollar erreichte. Im Jahr 2021 ist diese auf über $600 Milliarden gestiegen. Diese astronomischen Höhen neigen jedoch dazu, nicht sehr lange zu halten. Während viele Experten darin übereinstimmen, dass es höchst unwahrscheinlich ist, dass Bitcoin von 30.000 $/Münze auf Null fällt, besteht die Möglichkeit, dass es in naher Zukunft eine größere Korrektur geben wird. Die Euphorie, die Kryptowährungen umgibt, hat viel Interesse geweckt und der Hype um diese neue Technologie wird im Jahr 2021 nur noch größer werden, vor allem angesichts der Auswirkungen der Koronavirus-Pandemie auf die Weltwirtschaft und der Tatsache, dass die Menschen nach alternativen Möglichkeiten suchen, ihr Geld anzulegen.

Für diejenigen, die in Bitcoin investieren wollen, weil sie glauben, dass die Kryptowährung im Laufe der Zeit exponentiell im Wert steigen wird, ist die beste Strategie, ihre Coins zu kaufen und zu halten, bis sie ihre Zielrendite erreicht haben. Machen Sie keinen Daytrade und flippen Sie nicht aus, wenn Sie einen signifikanten Einbruch bemerken. Wenn Sie planen, in Bitcoin zu investieren, gibt es einige geniale Wege, die im Jahr 2021 einschlagen könnten.

Bitcoin-ETFs im Jahr 2021

Wichtige Akteure auf dem Kryptowährungsmarkt haben bereits 2017 begonnen, eine ETF-Lizenz bei der US Securities Exchange Commission (SEC) zu beantragen. Sie wurden viele Male abgelehnt, aber die jüngsten Entwicklungen scheinen darauf hinzudeuten, dass Bitcoin-ETFs bald Realität werden könnten. Wenn sich diese Gerüchte bewahrheiten, stehen die Chancen gut, dass wir Bitcoin-ETFs im Jahr 2021 für Investitionen zur Verfügung haben werden.

Das heißt, die SEC war bisher nicht sehr positiv, wenn es um die Genehmigung von ETFs geht. Der einzige Grund, warum sich das geändert hat, ist, dass VanEck (das sich im Januar um die Lizenz beworben hat) ein seriöses Unternehmen mit einem starken finanziellen Rückhalt ist, im Gegensatz zu anderen Firmen, die bereits vor ihnen abgelehnt wurden.

Während es viele Leute gibt, die denken, dass ETFs für Kryptowährungen eine schlechte Idee sind, weil sie leicht manipuliert werden können, stellt dies sicherlich einen Fortschritt in Richtung einer legitimen Zukunft für Kryptowährungen dar. Wenn Sie nach Möglichkeiten suchen, Ihr Geld jetzt zu investieren, warten Sie ab, bis wir Klarheit darüber haben, ob wir bald Bitcoin-ETFs sehen werden oder nicht.

Bitcoin kann noch dezentraler werden

Das letzte Mal, als ein Update für eine BTC-Fork implementiert wurde, führte zu einem deutlichen Einbruch des Preises, bevor er wieder zu steigen begann. Es gab viele Gründe, warum dies geschah; einer davon war, dass nicht jeder mit dieser Änderung einverstanden war. Je mehr Forks aufeinander folgen, desto zögerlicher scheinen Investoren zu werden, wenn es darum geht, langfristige Investitionen in diesen Markt als Ganzes zu tätigen. Institutionelle Investoren und Hedge-Fonds sind nicht angetan von dezentralen Währungen, und wer könnte es ihnen verdenken? Sie sind unabhängig von Banken und den meisten Finanzregulierungen. Solange die Nachfrage nach Kryptowährungen, insbesondere nach Bitcoin, hoch bleibt, kann diese zunehmende Dezentralisierung nur eines bedeuten: mehr Profit für den kleinen Mann, wenn er bereit ist, durch große Einbrüche durchzuhalten.

Diejenigen, die an die Zukunft von Krypto glauben, werden mit der Zeit mit großen Renditen belohnt werden. Während viele Menschen sind immer noch skeptisch, was passiert, wenn harte Gabeln auftreten (wird jeder mit dieser Änderung zustimmen?), Ihre beste Wette wäre, auf Ihre Münzen zu halten, bis eine andere harte Gabel auftritt – wir haben gesehen, wie es von dort geht.

Die Quintessenz

In der Welt der Kryptowährungen fängt Bitcoin an, ein bisschen wie Gold oder andere Edelmetalle zu werden: Es ist immer eine gute Investitionsmöglichkeit. Natürlich hat Gold nicht die verrückte Volatilität wie BTC, aber auf der anderen Seite hat es auch nicht das Potenzial für so hohe Gewinne! Laut Bitcoin Era lautet die Antwort auf die obige Frage: Ja, Bitcoin kann auch im Jahr 2021 noch profitabel sein, vorausgesetzt, Sie sind bereit, langfristig einzusteigen. Wie uns der Boom von 2017 gelehrt hat, wären Investoren gut beraten, einen weiteren deutlichen Rückgang des Bitcoin-Preises zu erwarten. Blockchain ist die Technologie der Zukunft, und die möglichen Implementierungen sind nahezu unendlich. Kryptowährungen waren nie eine “get-rich-quick”-Option, auch wenn manche das denken mögen. Mit der richtigen Einstellung können Sie im Jahr 2021 mit einer Investition in BTC viel gewinnen.