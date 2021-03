Israel enthüllt Fragmente kürzlich entdeckter Schriftrollen vom Toten Meer

Ein Beduinenhirte stieß 1947 auf die erste der alten Schriftrollen. Er fand sie in Gläsern in einer Höhle in Qumran nahe der Nordspitze des Toten Meeres. Einige wurden an ein Kloster verkauft, andere an einen Antiquitätenhändler in Bethlehem. Sobald ihre Echtheit festgestellt war, haben archäologische Expeditionen und Diebe der Antike die Höhlen von allem, was sie finden konnten, aufgespürt und geleert.

Aber Jahrzehnte später hatte die Judäische Wüste noch mehr Geheimnisse loszulassen.

Angesichts der Anzeichen, dass Diebe immer noch nach Artefakten aus der Region suchten und diese verkauften, von denen Teile schwer zu erreichen und zu verwalten sind, beschlossen die israelischen Behörden, ab 2017 eine methodische und umfassende Untersuchung der Klippen, Schluchten und Höhlen durchzuführen.

“Archäologen haben immer Diebe gejagt”, sagte Amir Ganor, der die Diebstahlschutzabteilung der Antiquities Authority leitet. “Wir haben beschlossen, dass es vielleicht Zeit ist, den Dieben einen Schritt voraus zu sein.”

Mithilfe moderner Werkzeuge wie Drohnen, die in jede Ecke graben konnten, kartierten und gingen drei Teams mit jeweils vier Personen etwa 50 Meilen Klippe über die gesamte Länge des Toten Meeres.

Der Zugang zu einigen Höhlen wäre in der Antike einfacher gewesen. Die Leute wussten, wie man auf den Tierpfaden navigiert, sagte Herr Ganor, und anstatt sich abzuseilen, benutzten sie angeblich Strickleitern für abgelegene Höhlen. Aber in 2000 Jahren brachen Teile des Landes zusammen und verursachten tiefe Abgründe.

Das Westjordanland war von 1948 bis zur Eroberung der Region durch Israel im Nahostkrieg von 1967 unter jordanischer Kontrolle. Es ist jetzt zwischen israelischer Kontrolle und teilweiser palästinensischer Kontrolle aufgeteilt. Aber die Grenze von 1967 existierte in der Antike nicht, sagte Ganor, und Archäologen behandelten die Judäische Wüste als Untersuchungseinheit.

In den Höhlen von MurabBa’at im heutigen Westjordanland haben Archäologen eine Fülle von Artefakten entdeckt. Dazu gehörten der Korb und ein Cache mit seltenen Münzen aus der Zeit des Bar Kokhba-Aufstands, die mit jüdischen Symbolen wie Harfe und Dattelpalmen versehen waren.