ISIS-Frau Shamima Begum lässt islamisches Outfit für westliche Typen fallen

ISIS Braut Shamima Begum Sie ließ ihre traditionelle islamische Kleidung für westliche Typen in ihrem syrischen Flüchtlingslager fallen – sie sah eher aus wie ein britischer Tourist in Sonnenbrillen, einem gestreiften T-Shirt und einem Pullover mit Reißverschluss.

Das Ensemble der 21-Jährigen im Lager Al Roj stand in starkem Kontrast zu dem schwarzen Niqab, den sie trug, als sie 2019 gefunden wurde, als sie ihre Unterstützung für die Terroristengruppe zum Ausdruck brachte.

Begum steckt nach einstimmiger Zustimmung des Obersten Gerichtshofs des Vereinigten Königreichs im Internierungslager fest lehnte seine Bitte ab, nach Großbritannien zurückzukehren.

Sie schüttelte dem Telegraphen die Hand Sonntag, lehnte es jedoch höflich ab, unter Berufung auf Rechtsberatung interviewt zu werden, obwohl sie sich bereit erklärte, fotografiert zu werden.

Begum war erst 15 Jahre alt, als sie und zwei andere Schulmädchen aus London nach Syrien reisten, um sich den Dschihadisten anzuschließen.

Seine Staatsbürgerschaft wurde 2019 aus Gründen der nationalen Sicherheit widerrufen. Die beiden anderen sollen bei den Kämpfen getötet worden sein.

Shamima Begum im Jahr 2019 in ihrer islamischen Kleidung abgebildet. Anthony Loyd – Die Zeiten

Sie verlor drei Kinder, die in den folgenden Jahren geboren wurden. Das letzte war ein Junge, der 2019 geboren wurde, nachdem er einen ISIS-Kämpfer in den Niederlanden geheiratet hatte. In diesem Jahr erzählte sie Sky News, dass ihre ersten beiden Kinder “an einer Krankheit” in einem Lager starben.

Am Montag beschuldigte eine Anwältin in ihrer Familie Großbritannien des Rassismus für ihre Behandlung und nannte sie einen “tragischen Sündenbock”.

„Was ist mit der christlichen Vergebung passiert? Gilt das nicht für eine Frau – und auch für eine dunkelhäutige Frau? Es scheint, dass andere Regeln gelten “, berichteten Anwalt Tasnime Akunjee und Bildhauer Anish Kapoor in einer gemeinsamen Erklärung, berichtete Agence France-Presse.

Shamima Begums ältere Schwester Renu Begum hält das Foto ihrer Schwester, als sie 2015 von den Medien bei New Scotland Yard interviewt wird. Laura Lean – WPA-Pool / Getty Images

“Ist es vielleicht so, dass einige von uns britischer sind als andere?” Shamima ist bangladeschischer Abstammung. Ändert dies ihr Recht auf britische Staatsangehörigkeit? ” Sie sagten.

“Ich bin versucht zu glauben, dass dies insbesondere angesichts des Urteils des Obersten Gerichtshofs der Fall ist”, fügten die beiden hinzu.

Kapoor – am bekanntesten für seine Konzeptkunstinstallationen – und Akunjee nannten die Position Großbritanniens eine “beschämende Anklage gegen unser nationales Gewissen”, was darauf hindeutete, dass “vier junge weiße Schulmädchen” aus einer weniger vielfältigen Region außerhalb der Londoner Bevölkerung “ohne Zweifel” wären unterschiedlich behandelt. .

Shamima Begum ist in einem CCTV-Bild zu sehen, das die Sicherheitskontrolle am Flughafen Gatwick durchläuft, bevor sie am 17. Februar 2015 in einen Flug in die Türkei einsteigt. Stadtpolizei über AP, Akte

„Dies ist ‘Teilen und Herrschen’, das Grauen, das das britische Empire 200 Jahre lang aufrechterhalten hat. Haben wir uns zurückgebildet, um dies jetzt zu Hause zu üben? ” Sie fragten.

Acht weitere britische Frauen lehnten am Sonntag ebenfalls Gespräche mit dem Telegraph ab, einige unter Berufung auf Rechtsberatung.

Campmanagerin Nora Abdo sagte, britische Frauen im Camp lehnten routinemäßig Anfragen der Medien auf der Grundlage von Rechtsberatung ab und fügten hinzu, dass sie sich gut benahmen und keine Probleme verursachten.

Amira Abase (von links nach rechts), Kadiza Sultana und Shamima Begum passieren am 17. Februar 2015 den Flughafen Gatwick im Süden Londons. AP

Abdo sagte der Verkaufsstelle, dass einige Frauen im Lager die extremistische Ideologie ablehnten.

“Wir haben die Veränderung in ihren Kleidern bemerkt”, sagt sie. „Sie wollen nach Hause gehen. Sie sagen, dass sie bereit sind, die Strafe für ihre Verbrechen zu bezahlen. Einige denken über die Zukunft ihrer Kinder nach. “”