Irland zwingt Reisende aus Italien und Österreich nicht länger zur Quarantäne für zwei Wochen

International Ausflug beginnt zurückzukommen.

Im vergangenen Jahr haben viele Länder auf der ganzen Welt das Reisen eingeschränkt und Tourismus wegen der Pandemie. Viele dieser Bestimmungen haben Reisende verpflichtet, sich bei der Einreise in bestimmte Länder selbst unter Quarantäne zu stellen.

Jetzt, da das Virus rückläufig zu sein scheint, lockern einige dieser Länder diese Beschränkungen.

Reisende aus Italien und Österreich müssen bei der Einreise nach Irland zwei Wochen lang nicht mehr zwei Wochen lang in einem Hotel unter Quarantäne gestellt werden. Reuters Berichte. Das Land wird jedoch weiterhin von Reisenden aus Belgien, Frankreich und Luxemburg verlangen, dass sie sich der Hotelquarantäne unterziehen.

DISNEY WORLD, UNIVERSAL STUDIOS, UM TEMPERATURKONTROLLEN FÜR KUNDEN ZU STOPPEN

Die Entscheidung wurde getroffen, nachdem die Europäische Kommission Dublin aufgefordert hatte, Reisenden aus anderen Staaten der Europäischen Union weniger strenge Beschränkungen aufzuerlegen.

Während der Pandemie zwang Irland Reisende in einigen Gebieten, fast 2.400 US-Dollar zu zahlen, um als Quarantänemaßnahme zwei Wochen lang an einem sicheren Ort zu bleiben. Die Beschränkungen des Landes wurden Berichten zufolge als die strengsten in der Europäischen Union angesehen.

FOLGEN SIE UNS AUF FACEBOOK, UM MEHR FOX LIFESTYLE NEWS ZU ERHALTEN

Irland hat auch gesagt, dass Reisende aus den folgenden Ländern keine Quarantäne mehr benötigen: Armenien, Aruba, Bosnien, Herzegowina, Curaçao, Jordanien, Kosovo, Libanon, Nordmakedonien und die Ukraine. Die irische Regierung hat außerdem vorgeschlagen, die Beschränkungen weiter zu lockern, sobald die digitale Gesundheit für in der Europäischen Union geimpfte Personen verstrichen ist.

Andere Länder der Europäischen Union unternehmen neue Schritte, um nach der Pandemie wieder zu öffnen.

Fox News Zuvor berichtet Wie der italienische Premierminister Mario Draghi sagte, plant das Land die Veröffentlichung eines Passes, mit dem einige Touristen bis Mitte Mai nach Italien reisen können.

KLICKEN SIE HIER, UM DIE FOX NEWS APP ZU ERHALTEN

“Italien ist bereit, die Welt wieder willkommen zu heißen”, sagte Draghi auf einer Pressekonferenz nach einem Treffen der G-20-Tourismusminister in dieser Woche.

Der italienische Reisepass wird für Personen erhältlich sein, die gegen COVID-19 geimpft wurden, sowie für Personen, die sich kürzlich von dem Virus erholt haben oder kürzlich negativ getestet wurden, sagte Draghi.

Ann Schmidt von Fox News hat zu diesem Bericht beigetragen.