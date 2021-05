Iran sagt IAEO-Zugang zu Bildern von Nuklearstandorten beendet | Nachrichten aus dem Nahen Osten

Der Sprecher des iranischen Parlaments sagte, ein dreimonatiges Überwachungsabkommen zwischen Teheran und dem UN-Atomwächter sei abgelaufen und der Zugang zu Innenaufnahmen einiger iranischer Atomkraftwerke werde eingestellt.

Die Ankündigung vom Sonntag warf weitere Fragen zur Zukunft der laufenden indirekten Gespräche zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran über die Wiederbelebung des iranischen Atomabkommens von 2015 auf.

“Ab dem 22. Mai und mit dem Ende des Dreimonatsabkommens hat die Agentur (IAEO) keinen Zugang mehr zu den Daten, die von den Kameras in den im Rahmen des Abkommens vereinbarten Nuklearanlagen gesammelt wurden.”, Sagte der Parlamentspräsident Mohammad Baqer Ghalibaf, zitiert vom staatlichen Fernsehen.

Die Internationale Atomenergiebehörde und Teheran haben im Februar das dreimonatige Überwachungsabkommen geschlossen, um den Schlag des Iran abzufedern, indem sie ihre Zusammenarbeit mit der Agentur reduzierten. Dies ermöglichte eine weitere Überwachung des Iran. Bestimmte Aktivitäten, die sonst unterdrückt worden wären.

IAEO-Chef Rafael Grossi befindet sich in Gesprächen mit dem Iran über die Verlängerung des Abkommens.

Europäische Diplomaten sagten letzte Woche, dass ein Versäumnis, sich auf eine Verlängerung zu einigen, die breiteren indirekten Gespräche zwischen Washington und Teheran über die Wiederaufnahme des Abkommens von 2015 in die Krise stürzen würde. Diese Gespräche sollen diese Woche in Wien wieder aufgenommen werden.

Die IAEO hatte Grossi für eine Pressekonferenz am Sonntag eingeplant, sagte jedoch, er berate “immer noch Teheran” und seine Pressekonferenz sei auf Montagmorgen verschoben worden.

Berichten zufolge sagte ein namentlich nicht genannter iranischer Beamter, das Abkommen zwischen der IAEO und Teheran könne “bedingt” um einen Monat verlängert werden.

“Wenn sie um einen Monat verlängert werden und die Großmächte in dieser Zeit … die gesetzlichen Forderungen des Iran akzeptieren, werden die Daten an die Agentur weitergeleitet.” Andernfalls werden die Bilder für immer gelöscht “, so das Mitglied des Obersten Nationalen Sicherheitsrates des Iran.

Ohne die zuvor vom Parlamentspräsidenten gemachte Ankündigung zu kommentieren, sagte der iranische Präsident Hassan Rouhani am Sonntag, Teheran werde die Gespräche in Wien fortsetzen, “bis eine endgültige Einigung erzielt ist”.

Er wiederholte auch eine frühere Aussage, dass “Washington sich bereit erklärt hat, die Sanktionen aufzuheben”, so die iranischen Staatsmedien.

Die USA wissen nicht, ob der Iran bereit ist, zum Pakt zurückzukehren

Der Iran und die Weltmächte haben seit April in Wien, Österreich, mehrere Verhandlungsrunden geführt und an den Schritten gearbeitet, die Teheran und Washington in Bezug auf Sanktionen und Nuklearaktivitäten unternehmen müssen, um zur vollständigen Einhaltung des Nuklearpakts zurückzukehren.

Der Iran begann allmählich gegen die Bestimmungen des Pakts von 2015 mit den Weltmächten zu verstoßen, nachdem der frühere Präsident Donald Trump die Vereinigten Staaten 2018 aus dem Abkommen zurückgezogen und die Sanktionen erneut verhängt hatte.

Am Sonntag sagte US-Außenminister Antony Blinken, er sei sich immer noch nicht sicher, ob der Iran “bereit und willens” sei, die notwendigen Schritte zu unternehmen, um zur Einhaltung des multinationalen Atomabkommens zurückzukehren.

Der stellvertretende Generalsekretär des Europäischen Auswärtigen Dienstes (EAD), Enrique Mora, und der stellvertretende iranische Außenminister, Abbas Araghchi, bei einem Treffen der Gemeinsamen JCPOA-Kommission in Wien, Österreich [File: EU Delegation in Vienna/Handout/Reuters]

Vor einer fünften Gesprächsrunde in Wien über die Rettung des Abkommens wurde Blinken nach iranischen Berichten gefragt, wonach Washington bereits zugestimmt habe, einige der Sanktionen aufzuheben, die die iranische Wirtschaft lahmgelegt haben.

“Wir wissen, welche Sanktionen aufgehoben werden sollten, wenn sie nicht mit dem Atomabkommen vereinbar sind”, sagte er diese Woche gegenüber ABC.

Er fügte hinzu, was noch wichtiger ist: “Ich denke, der Iran weiß, was zu tun ist, um wieder zur Einhaltung der Nuklearvorschriften zu gelangen, und was wir noch nicht gesehen haben, ist, ob der Iran bereit und bereit ist, eine Entscheidung zu treffen.