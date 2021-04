Iran Araqchi, österreichischer FM, diskutiert JCPOA-Gespräche in Wien – politische Nachrichten

Der stellvertretende iranische Außenminister Abbas Araqchi hat sich am Donnerstag in Wien mit dem österreichischen Außenminister Alexander Schallenberg getroffen, um die nächsten Schritte bezüglich der laufenden Bemühungen zur Wiederbelebung der JCPOA zu erörtern.

In einem Tweet am Donnerstagabend teilte das österreichische Außenministerium mit, dass in der österreichischen Hauptstadt Gespräche zur Wiederherstellung der JCPOA im Gange seien, und fügte hinzu, Schallenberg und Araqchi hätten sich getroffen, um “Bilanz zu ziehen und die nächsten Schritte zu besprechen”.

Der iranische Botschafter in Wien, Abbas Baqerpour, verwies in einem Beitrag auf seinem Twitter-Account auf das Treffen und sagte, es sei “fruchtbar” und “herzlich”. Er dankte auch der österreichischen Gastfreundschaft für die Ausrichtung der Gespräche, berichtete Press TV.

Die Europäische Union koordiniert seit Anfang des Monats die Wiener Gespräche zwischen dem Iran, Frankreich, Großbritannien, Deutschland, Russland und China mit dem Ziel, alle Unterzeichner der JCPOA – insbesondere in die USA, die nicht mehr eine sind – zu bringen Vertragspartei – zur vollständigen Einhaltung der Vereinbarung.

Die Verhandlungen, die von parallelen Gesprächen zwischen den fünf Weltmächten und den Vereinigten Staaten begleitet wurden, wurden von verschiedenen Parteien als produktiv und positiv bezeichnet.

Am 6. April begannen in Wien Gespräche zwischen dem Iran und den anderen Mitgliedern des Atomabkommens, nämlich Großbritannien, Frankreich, Russland und China sowie Deutschland.

Die Vereinigten Staaten verließen die JCPOA im Jahr 2018 und setzten die durch das Abkommen aufgehobenen Wirtschaftssanktionen wieder ein. Teheran hat mit nuklearen Korrekturmaßnahmen reagiert, zu denen es gemäß Paragraph 36 des JCPOA berechtigt ist.

In den laufenden Verhandlungen wird das Potenzial für eine Wiederbelebung des Atomabkommens und die wahrscheinliche Rückkehr der Vereinigten Staaten geprüft.