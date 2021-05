IPhone 13-Modelle sind etwas dicker und haben größere Kamerastöße

Ich komme von Apple iPhone 13 Modelle werden etwas dicker sein als die iPhone 12 Modelle und wird auch größere und dickere Kamerastöße mit Objektiven aufweisen, die weniger hervorstehen, gemäß den iPhone 13‌-Schaltplänen von MacRumors.



Die neuen Modelle ‌iPhone 13‌ und 13 Pro werden voraussichtlich 7,57 mm dick sein, verglichen mit 7,4 mm bei den ‌iPhone 12‌-Modellen. Das ist eine Steigerung von 0,17 mm, was für die meisten Menschen nicht sehr auffällig ist.

Änderungen an den Kamerastößen neuerer iPhones sind möglicherweise deutlicher erkennbar. Das ‌iPhone 13‌ und das 13 Pro verfügen über dickere Kamerastöße, wobei die Änderung beim iPhone 13‌ Pro am deutlichsten erkennbar ist. Das ‌iPhone 12‌ und das 12 Pro verfügen über Kamera-Unebenheiten im Bereich von 1,5 mm bis 1,7 mm, während das iPhone 13‌ eine dickere Kamera-Unebenheit von 2,51 mm aufweist. Das iPhone 13‌ Pro wird unterdessen über eine 3,65 mm dicke Kamera verfügen.

Kamerastöße werden teilweise dicker, um zu verhindern, dass Objektive bei suriPhone 13‌-Modellen so stark hervorstehen. Anstelle der einzelnen Objektive, die hervorstehen, wie wir es bei den ‌iPhone 12‌-Modellen gesehen haben, wird der Kamerastoß bei der ‌iPhone 13‌-Familie stärker hervorstehen, während sich die Objektive einer bündigen Position nähern, ähnlich wie beim Design des Jahres 2020. iPad Pro.



Zusätzlich zu einem dickeren Kamerastoß ändert Apple die Gesamtgröße des Kamerastoßes, eine Änderung, die sich auch auf dem iPhone 13‌ Pro bemerkbar macht. Das ‌iPhone 12‌ und das 12 Pro verfügen über Kamerabuckel, die ungefähr 28 mm x 30 mm groß sind, während das iPhone 13‌ einen Kamerabuckel hat, der näher am Quadrat bei ungefähr 29 mm x 29 mm liegt, wobei sich der Buckel ebenfalls ungefähr einen Millimeter näher an der Oberseite des befindet iPhone.

Es wird erwartet, dass das iPhone 13‌ Pro einen größeren Kamerabuckel von etwa 36 x 37 mm erhält. Anstatt eine ähnliche Kamerastoßgröße wie das iPhone 13‌ zu haben, wird es größer sein, ähnlich wie das iPhone 13 Pro Max. das iPhone 12 ProDie Kamera der Kamera ist kleiner als die Kamera der iPhone 12 Pro maxDie Änderung im Jahr 2021 deutet darauf hin, dass die 13 Pro und Pro Max ähnliche Kameras haben werden, wobei Apple möglicherweise die Feature-Parität wieder einführt.

Gerüchte deuten darauf hin, dass wir tatsächlich Verbesserungen an der Kamera sehen werden. Stabilisierung durch Verschiebung des Sensors ist sollte erweitern Zumindest in der ‌iPhone 13‌ Pro-Reihe, wenn nicht in den regulären ‌iPhone 13‌-Modellen, was die Leistung und Stabilisierung bei schlechten Lichtverhältnissen verbessert. Derzeit ist die Stabilisierung der Sensorverschiebung auf das iPhone 12 Pro Max® beschränkt.

Das ‌iPhone 13‌ Pro und das 13 Pro Max könnten eine Sensorverschiebungsstabilisierung für Wide- und Ultra Wide-Objektive erhalten, was erklären würde, warum der Kamerastoß für diese beiden Modelle größer ist und warum er möglicherweise dicker sein muss.

Es gab auch Gerüchte, dass das verbesserte Teleobjektiv, das exklusiv im iniPhone 12 Pro Max‌ eingeführt wurde, auf das iPhone 13‌ Pro übertragen werden könnte. Dies ist ein weiteres Zeichen dafür, dass die Kameras ‌iPhone 13‌ Pro und Pro Max möglicherweise dieselben Funktionen aufweisen. Wir haben noch keine neuen Kamerafunktionen gehört, die auf das 13 Pro Max beschränkt sind. Dies ist eine gute Nachricht für diejenigen, die ein kleineres Telefon mit wünschen alle PRO Funktionen.

Da sich die Größe des Kamerastoßes in der Reihe „iPhone 13“ ändert, kann Apple auch in Betracht ziehen, die Position der Seitentaste, der Stummschalttaste und der Lautstärketasten anzupassen. Die Seitentaste kann bei ‌iPhone 13‌-Modellen etwas tiefer bewegt werden, wobei sich die Stummschalttaste und die Lautstärketaste auf der anderen Seite ebenfalls entsprechend nach unten bewegen.

Unsere Schaltpläne stammen aus einer Quelle, die Erfahrung mit der Vorhersage von Apples Design-Blaupausen hat. Solche Schaltpläne sind jedoch vor der Veröffentlichung neuer iPhones üblich, da sie von Fallherstellern zum Erstellen von Designs verwendet werden. Case, damit kommende Geräte beim Start etwas zur Verwendung bereit haben. Diese Diagrammtypen sind meistens präzise, ​​obwohl es manchmal Abweichungen gibt.

Die Informationen hier scheinen mit Gerüchten übereinzustimmen, die wir zuvor gehört haben und die auf anständige Kameraverbesserungen für das ‌ iPhone 13‌ und ‌ iPhone 13‌ Pro hinweisen, um sie weiter an den Kameraangeboten des ofIPhone 13‌ Pro Max auszurichten, was Glaubwürdigkeit verleiht die Details, die wir erhalten haben. Die gleichen Designabmessungen wurden in a gesehen aktuelles Dummy-Modell die von Unbox Therapy geteilt wurde.

Abgesehen von diesen Änderungen am Kameradesign und an der Platzierung der Tasten sollten die ‌iPhone 13‌-Modelle mit einigen Designänderungen den ‌iPhone 12‌-Modellen ähneln. Wenn dies korrekt ist, deuten diese Details darauf hin, dass die ‌iPhone 13‌-Modelle keine Fälle mit den PiPhone 12‌-Modellen teilen können und die ‌iPhone 13‌- und ‌iPhone 13‌ Pro-Hüllen ebenfalls nicht austauschbar sind.

Von den ‌iPhone 13‌-Modellen wird auch erwartet, dass sie über verbesserte A15-Chips, schnellere 5G-Konnektivität und mehr verfügen, mit allen Details zu allem, was wir wissen. verfügbar in unserer iPhone 13 Zusammenfassung.