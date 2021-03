iOS 14.5: Siri verwendet standardmäßig keine weibliche Stimme mehr. Zwei neue Optionen wurden hinzugefügt

Im Rahmen des iOS 14.5 Beta 6 veröffentlichtApple nimmt einige bemerkenswerte Änderungen an Siri vor. Das Unternehmen gibt an, dass Siri ab iOS 14.5 nicht mehr standardmäßig eine weibliche Stimme verwendet, und fügt zwei weitere Sprachoptionen zur Auswahl hinzu. Die Änderungen gelten auch für den HomePod.

Wie zuerst berichtet von TechCrunchLaut Apple ist diese Änderung Teil seines kontinuierlichen Engagements für Vielfalt:

“Wir freuen uns, zwei neue Siri-Stimmen für englischsprachige Personen und die Möglichkeit für Siri-Benutzer vorstellen zu können, die gewünschte Stimme beim Einrichten ihres Geräts auszuwählen”, heißt es in einer Erklärung von Apple. “Dies ist eine Fortsetzung des langjährigen Engagements von Apple für Vielfalt und Inklusion sowie für Produkte und Dienstleistungen, die die Vielfalt der Welt, in der wir leben, besser widerspiegeln sollen.”

Der Bericht erklärt, dass die neuen Stimmen “Quell-Talent-Aufzeichnungen verwenden, die dann über Apples Neural Text-to-Speech-Engine ausgeführt werden”. Dies ermöglicht es Stimmen, “organischer zu fließen”, selbst wenn Phrasen im laufenden Betrieb erzeugt werden. Neue Stimmen sind im englischsprachigen Raum verfügbar.

Dies bedeutet, dass Benutzer ab iOS 14.5 zum ersten Mal aufgefordert werden, einen Sprachassistenten für sich selbst auszuwählen. Wir aktualisieren ständig unsere Geräte und werden Sie informieren, wenn wir die Gelegenheit hatten, dies zu versuchen.

Darüber hinaus verbessert iOS 14.5 Beta 6 auch die Siri-Stimmen in Irland, Russland und Italien und aktualisiert sie auf Neural Text-to-Speech. Dies bedeutet, dass jetzt 38 Stimmen diese neue Technologie verwenden. “Siri verarbeitet jetzt 25 Milliarden Anfragen auf mehr als 500 Millionen Geräten und unterstützt 21 Sprachen in 36 Ländern”, heißt es in dem Bericht.

Wenn Sie heute Änderungen in der Beta-Version von iOS 14.5 oder anderen neuen Versionen von Apple bemerken, teilen Sie uns dies in den Kommentaren unten oder am mit Twitter @ 9to5Mac. Seien Sie gespannt auf unsere umfassende Berichterstattung mit Neuerscheinungen hier bei 9to5Mac heute.

