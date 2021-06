Interior Health erweitert den begehbaren Zugang für die ersten Dosen des COVID-19-Impfstoffs – Nachrichten Welt

Foto: Colin Dacre Die Impfklinik in der Kelowna Trinity Church

Interior Health erweitert seinen begehbaren Erstdosis-Klinikservice, während die Provinz ihre Immunitätskampagne in der gesamten Provinz und im Inneren von British Columbia weiter ausbaut.

Laut Interior Health wurden in der gesamten Region bereits mehr als 735.000 Dosen des Impfstoffs verabreicht. Jetzt kann jede Impfklinik einen Walk-in-Service veranstalten, wenn jemand seine erste Dosis des COVID-19-Impfstoffs möchte.

„Ab heute ist jede Klinik bereit, jemanden willkommen zu heißen, der seine erste Impfdosis erhalten möchte“, sagte Susan Brown, Präsidentin und CEO von Interior Health. „Es ist kein Termin nötig. Dies schließt Jugendliche und Familien ein; Jeder, der 12 Jahre oder älter ist, kann gerne seine erste Dosis einnehmen, wenn es für ihn geeignet ist.

Für alle, die sich mit Nadeln unwohl fühlen oder für junge Leute, die eine komfortablere Umgebung bevorzugen, gibt es spezielle Vorkehrungen, um die Impfung positiver und attraktiver zu machen.

„Unsere Kliniken haben sogar Möglichkeiten geschaffen, Menschen zu unterstützen, die Angst oder Nervosität haben könnten“, fügte Brown hinzu. „Dies ist eine großartige Option für junge Leute, wir können sicherstellen, dass ihre Erfahrung so entspannt und unterstützt wie möglich ist. “

Der Impfstoff-Rollout von Interior arbeitet auch mit der Canadian Mental Health Association zusammen, um an diesem Montag, dem 28. Juni, von 12 bis 17 Uhr eine begehbare Impfklinik in der Gießerei Kelowna in der Kirschner Road zu veranstalten. Die Klinik richtet sich an junge Menschen, die noch nicht ihre erste Dosis eines COVID-19-Impfstoffs erhalten haben.

Für diese Klinik ist keine vorherige Terminvereinbarung erforderlich. Die Menschen können reisen, sich registrieren und einen COVID-19-Impfstoff erhalten.

„Wir freuen uns, mit dem IH zusammenzuarbeiten, um ein sicheres und einladendes Umfeld für junge Menschen zu schaffen, die in der Region Zugang zu einem Impfstoff haben möchten. IH hat eine fantastische Arbeit geleistet, um unsere Gemeinschaft als Reaktion auf COVID-19 zu unterstützen, und CMHA Kelowna / Foundry Kelowna erkennt die Bedeutung an, sicherzustellen, dass junge Menschen wissen, an wen sie sich bei der Erkundung ihrer Impfmöglichkeiten wenden müssen “, sagte Ben Macauley, Direktor des Foundry Center.

Um eine zweite Dosis zu erhalten, müssen die Patienten einen Termin machen. Termineinladungen werden acht Wochen nach Erhalt der ersten Dosis verschickt.