Innsbruck und Turin treffen als Gastgeber des Davis Cup-Finales auf Madrid

Der Internationale Tennisverband (ITF) hat am Montag die Umstellung auf ein Drei-Städte-Format ab dem Davis Cup 2021 genehmigt. Infolgedessen wurden Innsbruck und Turin nach erfolgreichen Einreichungen als Co-Gastgeber des Finales bestätigt. Jede Stadt wird zwei der sechs Gruppen und ein Viertelfinale beherbergen. In der Madrid Arena in der Casa de Campo finden auch das Halbfinale und das Finale statt.

Die ITF und Kosmos Tennis haben bekannt gegeben, dass der ITF-Verwaltungsrat Vorschläge zur Ausrichtung des Davis Cup-Finales 2021 in drei Städten gebilligt hat. Die österreichische Stadt Innsbruck und die italienische Stadt Turin wurden ausgewählt, um nach erfolgreichen Bewerbungen neben Madrid das Finale auszurichten. Jede Stadt wird zwei der sechs Gruppen ausrichten, wobei Madrid zwei Viertelfinale und Innsbruck und Turin jeweils ein Viertelfinale ausrichten wird. Die spanische Hauptstadt wird auch das Halbfinale und das Finale ausrichten.

Die Spiele in Madrid finden in der Madrid Arena in der Casa de Campo statt, während die Olympia-Halle in Innsbruck und die Pala Alpitour Arena in Turin die beiden anderen Austragungsorte sind. Das Finale findet vom 25. November bis 5. Dezember statt und wird auf einem Hartplatz ausgetragen. Das 11-tägige Format mit drei Standorten wird den Spielerplan verbessern, das Fanerlebnis verbessern und den Wettbewerb einem breiteren Publikum zugänglich machen. Die drei ausgewählten Standorte haben ähnliche Spielbedingungen mit guter Verkehrsanbindung und einer soliden Gesamtinfrastruktur. Jedes Stadion empfängt während der Gruppenphase seine Nationalmannschaft.

Albert Costa, Direktor des Davis Cup Finals, sagte: „Wir freuen uns sehr, das Davis Cup Finale in Innsbruck und Turin auszurichten. Beide Städte haben beeindruckende Angebote eingereicht, die nicht nur ein erstklassiges Erlebnis für Spieler und Fans versprechen, sondern auch strenge Maßnahmen zur Gewährleistung der Gesundheit und Sicherheit aller Teilnehmer beinhalten. Es war wichtig, zwei gut verbundene europäische Städte mit Madrid zu finden, die ähnliche Spielbedingungen haben, um Spielern aus anderen Spielorten einen reibungslosen Übergang zu ermöglichen. Mit der Bestätigung der drei Veranstaltungsorte arbeiten wir bereits hart daran, die bestmögliche Veranstaltung im Jahr 2021 zu liefern. Wir arbeiten auch eng mit der Region Madrid und dem Rathaus zusammen, da Madrid dank ihrer Unterstützung auch in diesem Jahr der Hauptveranstaltungsort bleibt. “(ANI)

