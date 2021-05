Indische Wissenschaftler berichten von viralen Mutationen, die sich der Immunantwort entziehen könnten.

Menschen registrieren ihre Namen, nachdem sie am 1. Mai 2021 in einem Impfzentrum in Ahmedabad, Indien, eine Dosis COVISHIELD erhalten haben, einen Impfstoff gegen die Coronavirus-Krankheit (COVID-19), der vom Serum Institute of India hergestellt wurde. REUTERS / Amit Dave

Ein von der indischen Regierung eingerichtetes Forum von Wissenschaftsberatern hat die Behörden über geringfügige Mutationen in einigen Proben des Coronavirus informiert, die “möglicherweise der Immunantwort entkommen” und weitere Untersuchungen erfordern könnten, sagte ein Beamter des Forums gegenüber Reuters.

Die Berater sagten jedoch, dass es während der Meldung der Mutationen keinen Grund zu der Annahme gab, dass sie sich derzeit entwickeln oder gefährlich sein könnten.

Wissenschaftler untersuchen, was in Indien zu dem aktuellen Anstieg der Fälle geführt hat und insbesondere, ob eine im Land erstmals entdeckte Variante namens B.1.617 schuld ist. Die Weltgesundheitsorganisation hat die indische Variante nicht als “besorgniserregende Variante” deklariert, wie dies bei Varianten der Fall ist, die erstmals in Großbritannien, Brasilien und Südafrika festgestellt wurden. Die WHO sagte jedoch am 27. April, dass ihre frühe Modellierung, die auf der Genomsequenzierung basiert, darauf hindeutet, dass B.1.617 eine höhere Wachstumsrate aufweist als andere in Indien zirkulierende Varianten. Weiterlesen

Das Beratungsforum, bekannt als das indische SARS-CoV-2 Genetics Consortium oder INSACOG, hat jetzt mehr Mutationen im Coronavirus gefunden, die genau beobachtet werden müssen.

“In einigen Proben treten Mutationen auf, die möglicherweise einer Immunantwort entgehen könnten”, sagte Shahid Jameel, Vorsitzender der wissenschaftlichen Beratergruppe von INSACOG und führender indischer Virologe. Er sagte nicht, ob die Mutationen in der indischen Variante oder in einem anderen Stamm gesehen wurden.

„Wenn Sie diese Viren nicht züchten und im Labor testen, können Sie das nicht mit Sicherheit sagen. An diesem Punkt gibt es keinen Grund zu der Annahme, dass sie sich entwickeln oder ob sie gefährlich sein können, aber wir haben es unserem Auge signalisiert am Ball “, sagte er.

INSACOG vereint 10 nationale Forschungslabors.

Indien meldete am Samstag erstmals mehr als 400.000 neue Fälle von COVID-19. Wütende Infektionen haben das Gesundheitssystem in Orten wie der Hauptstadt Neu-Delhi mit einem Mangel an medizinischem Sauerstoff und Krankenhausbetten zusammengebrochen. Weiterlesen

