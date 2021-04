Indien produziert Millionen von Russlands Sputnik-V-Impfstoffen, um das verzweifelte Europa zu ernähren Welt | Nachrichten

Heute hat das indische Biotechnologieunternehmen Panacea Biotec einen Vertrag zur Herstellung von 100 Millionen Dosen Sputnik V pro Jahr unterzeichnet. Am Montag gab der russische Direktinvestitionsfonds (RDIF), der den Schnappschuss international vermarktet, bekannt, dass die Produktion in Kürze im indischen Werk beginnen soll, bestätigte jedoch keinen bestimmten Starttermin. Jetzt hoffen einige EU-Länder, die verzweifelt versuchen, ihre Impfstoffversorgung zu erhöhen, direkt mit Moskau zusammenzuarbeiten, um Zugang zu Dosen von Sputnik V aus Russland zu erhalten.

Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz hat angekündigt, nächste Woche eine Million Dosen Sputnik zu bestellen.

Die EU hat die Verteilung des russischen Impfstoffs im gesamten Block noch nicht genehmigt.

Derzeit verfügt der russische Impfstoff nicht über alle Glieder in der Kette für einen Vorabkaufvertrag aus der EU.

Die EU möchte unbedingt herausfinden, ob die Wissenschaft hinter dem russischen Impfstoff solide ist, und ist sich derzeit nicht sicher, ob sie die Kriterien der Europäischen Kommission für einen EU-weiten Vorabkaufvertrag für Impfstoffe erfüllen würde.

