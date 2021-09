Indien hat unter der Führung von Premierminister Modi: Jitendra Singh . einen riesigen Sprung in Wissenschaft und Technologie gemacht

Indien habe in den letzten sieben Jahren unter der Führung von Premierminister Narendra Modi einen “riesigen Sprung” in Wissenschaft und Technologie gemacht, sagte Unionsministerin Jitendra Singh am Sonntag, nachdem sie hier ein X-Band-Doppler-Wetterradar eingeweiht hatte, um bessere Vorhersagen zu liefern.

Er sagte, dass die jüngsten Errungenschaften indischer Weltraumwissenschaftler von der Welt anerkannt werden, die auch nach Indien schaut, nachdem der Premierminister in seiner Rede zum Unabhängigkeitstag den Start der Nationalen Mission des Wasserstoffs angekündigt hatte, um das Land zu einer Drehscheibe für grünen Wasserstoff zu machen Produktion.

„Verschiedene Länder schauen nach Indien, nachdem sie in verschiedenen Bereichen, einschließlich der Weltraumtechnologie, Erfolge verzeichnet haben … Dies war möglich, weil Premierminister Modi in den letzten sieben Jahren dem Bereich Wissenschaft und Technologie Priorität eingeräumt und daher die Budgetzuweisungen erhöht hat.“ Herr Singh sagte Reportern nach der Veranstaltung.

Die hochmoderne native GPS-basierte Pilotsonde ermöglicht die Datenerfassung bei allen Wetterbedingungen mit minimalem menschlichen Eingriff und verfügt über automatische Ballonstart- und Bersterkennungseinrichtungen.

Herr Singh sagte, die NASA habe die Fotos erhalten, die von der indischen Weltraumforschungsorganisation (ISRO) im Rahmen ihrer Missionen Chandrayaan und Mangalyaan aufgenommen wurden, während Länder wie Nepal, Bhutan und Bangladesch die Technologie verwenden.

“Die Bilder, die von unserem Mangalyaan aufgenommen wurden, stammen von der NASA, einem führenden Weltrauminstitut in Amerika. Unser Chandrayaan hat Wasser auf dem Mond entdeckt … was für eine bemerkenswerte Reise für uns war und was für ein Sprung nach vorne, denn als wir unsere Weltraumfahrt bereiteten sich Länder wie die Sowjetunion und die USA bereits auf eine Mondlandung vor“, sagte der Staatsminister für Wissenschaft und Technologie sowie für Geowissenschaften.

Der Minister sagte, Indien habe vor langer Zeit mit der Raumfahrt begonnen und “heute erhalten wir Inputs, die nicht einmal mit Amerika verfügbar sind”. „Die Wasserstoffmission wurde vom Premierminister angekündigt … und die Welt erwartet, dass wir ein wichtiger Pol für grünen Wasserstoff werden“, sagte er und fügte hinzu: „Wenn dieser riesige Sprung in den letzten sieben oder acht Jahren stattgefunden hat, hat Credit India“ hatte die Humanressourcen, die wissenschaftlichen Kapazitäten und die Innovation, aber die Priorisierung auf der Ebene der politischen Planer fehlte früher Interesse und ermutigte Wissenschaftler.

Er sagte, dass die neue Wettertechnologie den Menschen von Jammu zugute kommen werde, einschließlich Pilgern, Touristen, Studenten und insbesondere Bauern, die ihre Aktivitäten entsprechend planen können. Jammu sei in den letzten Jahren zu einem Knotenpunkt verschiedener Institutionen geworden und dies würde nicht nur dem einfachen Mann Trost bringen, sondern auch die Einkommen der Bauern verdoppeln und Beschäftigungsmöglichkeiten schaffen.

“Die zentrale Universität hat ein Zentrum für Technologie- und Weltraumforschung eingerichtet, wir haben das IIIM, das eine violette Revolution nach Bhaderwah brachte, wo Bauern mehrere Lakh Rupien durch den Anbau von Lavendel verdienen und auch ein Institut für Medizin in großer Höhe nach Bhaderwah kommt”, sagte er genannt.

Das Indian Meteorological Department (IMD) sagte, das neue Radar würde dazu beitragen, Nowcasting (sehr kurze Vorhersagen bis zu drei Stunden) für alle Arten von Unwetterereignissen bereitzustellen, die die Region betreffen, insbesondere Gewitter, Blitze, Böen und Starkregen.

Das System würde auch dazu beitragen, Wettervorhersagen für verschiedene Gebiete bereitzustellen, einschließlich touristischer Vorhersagen für Pilger zum Mata Vaishno Devi-Schrein in Katra, der jedes Jahr durchschnittlich 8,5 Millionen Menschen besucht, sagte IMD und fügte hinzu, dass es auch Eingaben zum numerischen Wetter liefern würde Prognose. Modelle für bessere Wettervorhersagen.

„In Verbindung mit Daten von anderen Sensoren wie Satelliten und automatisierten Wetterstationen können bessere Vorhersagen und Warnungen erhalten werden, was zu minimalen Verlusten von Eigentum und Leben führt und so bessere Dienste für die öffentliche Sicherheit und sozioökonomische Vorteile bietet“, fügte IMD hinzu.