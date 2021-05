Indien durchsucht das Meer nach dem Untergang des Lastkahns, der zweite nach dem Zyklon

Die indische Marine arbeitet daran, Besatzungsmitglieder aus einem versunkenen Lastkahn und einem zweiten Frachter zu retten, der am Dienstag vor Mumbai abdriftete, nachdem ein tödlicher Wirbelsturm die Westküste getroffen hatte.

Die Marine sagte, sie habe 177 von insgesamt 400 Menschen auf den beiden Schiffen im Arabischen Meer gerettet. Drei Kriegsschiffe an vorderster Front waren Teil der Rettungsaktionen und segelten über die Meere, sagte die Marine.

Beide Barkassen gehören der Oil and Natural Gas Corporation, dem größten Rohöl- und Erdgasunternehmen in Indien.

Der Zyklon Tauktae, der stärkste Sturm in der Region seit mehr als zwei Jahrzehnten, brachte anhaltende Winde von bis zu 210 Stundenkilometern, als er am Montagabend im Bundesstaat Gujarat landete. Vier Menschen wurden im Staat getötet, was die Gesamtzahl des Sturms auf 16 erhöhte.

Die Bewohner kamen am Dienstag aus Notunterkünften heraus und fanden auf den Straßen verstreute Trümmer, entwurzelte Bäume und beschädigte Stromleitungen.

In Maharashtra wurden am Montag sechs Menschen getötet, aber die Landeshauptstadt Mumbai blieb von großen Schäden weitgehend unberührt, selbst als heftige Regenfälle die Küste der Stadt trafen und starke Winde ihren Wolkenkratzer peitschten. Am Wochenende tötete der Zyklon sechs Menschen in den Bundesstaaten Kerala, Karnataka und Goa, als er sich entlang der Westküste bewegte.

Der Zyklon hat sich abgeschwächt, aber die indische Wetterabteilung prognostiziert für die kommenden Tage starke Regenfälle in vielen Teilen von Gujarat und Maharashtra.

Befürchtungen, der Sturm könnte die Reaktion der Pandemie gefährden

Vor dem Zyklon wurden rund 150.000 Menschen aus tiefer gelegenen Gebieten der Bundesstaaten Maharashtra und Gujarat evakuiert. SN Pradhan, Direktor der indischen National Disaster Response Force, sagte, dass die physischen Distanzierungsstandards in Evakuierungsunterkünften eingehalten wurden und Rettungsteams Trümmer aus den betroffenen Gebieten entfernten.

Die beiden Staaten, die bereits zu den am stärksten von der Coronavirus-Pandemie betroffenen Staaten gehörten, hatten Katastrophenschutzteams wegen der Befürchtungen, dass der Sturm Indiens Kampf gegen das Coronavirus gefährden könnte, durcheinander gebracht.

Tropische Wirbelstürme sind im Arabischen Meer weniger häufig als an der Ostküste Indiens und bilden sich normalerweise später im Jahr. Experten sagen jedoch, dass der Klimawandel sie intensiver und nicht häufiger gemacht hat.

Im Mai 2020 starben fast 100 Menschen, nachdem Cyclone Amphan, der stärkste Sturm in Ostindien seit mehr als einem Jahrzehnt, die Region verwüstet hatte.