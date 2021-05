Indien bricht einen weiteren düsteren Rekord, indem es die Sauerstoffversorgung durcheinander bringt

NEU-DELHI (AP) – Infektionen in Indien erreichten am Donnerstag einen weiteren düsteren Tagesrekord, als die Nachfrage nach medizinischem Sauerstoff siebenmal anstieg und die Regierung bestritt, dass es nur langsam möglich sei, lebensrettende Güter aus dem Ausland zu verteilen.

Die Zahl der neu bestätigten Fälle hat zum zweiten Mal seit Beginn der verheerenden Welle im letzten Monat 400.000 überschritten. Die 412.262 Fälle brachten Indiens Gesamtzahl auf über 21 Millionen. Das Gesundheitsministerium meldete außerdem 3.980 Todesfälle in den letzten 24 Stunden, was einer Gesamtzahl von 230.168 entspricht. Experten glauben, dass beide Zahlen unterschätzt werden.

Elf Patienten mit COVID-19 starben am Mittwochabend, als der Druck in der Sauerstoffleitung in einem staatlichen medizinischen Lehrkrankenhaus in der Stadt Chengalpet, Südindien, plötzlich abfiel, möglicherweise aufgrund eines defekten Ventils, berichtete The Times of India.

Krankenhausbeamte sagten, sie hätten die Pipeline letzte Woche repariert, aber der Sauerstoffverbrauch hat sich laut Tageszeitung seitdem verdoppelt.

Der Sauerstoffbedarf in Krankenhäusern hat sich seit letztem Monat versiebenfacht, sagte ein Regierungsbeamter, als Indien sich bemühte, große Sauerstoffanlagen zu errichten und kryogene Tanker, Flaschen und flüssigen Sauerstoff zu transportieren. Indien hat am Dienstag eine Seebrücke errichtet, um Sauerstofftanker von Bahrain und Kuwait zum Persischen Golf zu transportieren.

Die meisten Krankenhäuser in Indien haben keine unabhängigen Fabriken, die Sauerstoff direkt für Patienten erzeugen. Daher sind Krankenhäuser im Allgemeinen auf flüssigen Sauerstoff angewiesen, der in Flaschen gelagert und in Lastwagen transportiert werden kann. -Kryogene Tanks. Aber inmitten des Ausbruchs mangelt es dringend an Vorräten an stark betroffenen Orten wie Neu-Delhi.

Gesundheitsminister Harsh Vardhan sagte, Indien habe genug flüssigen Sauerstoff, stehe jedoch vor Kapazitätsengpässen, um ihn zu bewegen. Der größte Teil des Sauerstoffs wird in den östlichen Regionen Indiens produziert, während die Nachfrage in den nördlichen und westlichen Regionen gestiegen ist.

K. Vijay Raghvan, leitender wissenschaftlicher Berater der Regierung, sagte, diese Phase der Pandemie sei “eine sehr kritische Zeit für das Land”.

Die Vereinigten Staaten, Großbritannien, Deutschland und mehrere andere Länder drängen auf Therapien, schnelle Virustests und Sauerstoff sowie auf Materialien, die zur Steigerung der heimischen Produktion von COVID-19-Impfstoffen benötigt werden, um den Druck auf die fragile Gesundheitsinfrastruktur zu verringern.

Die Impfstoffproduktion in Indien wird voraussichtlich zunehmen, wobei die Vereinigten Staaten einen Verzicht auf den Schutz des geistigen Eigentums für COVID-19-Impfstoffe befürworten.

Die Komponenten von Impfstoffen aus den USA, die nach Indien kommen, werden es ermöglichen, 20 Millionen Dosen des AstraZeneca-Impfstoffs herzustellen, sagte Daniel B. Smith, der Top-Diplomat der Botschaft in Neu-Delhi.

Im vergangenen Monat forderte Adar Poonawalla, Geschäftsführer des Serum Institute of India, des weltweit größten Impfstoffherstellers, Präsident Joe Biden auf, das Embargo für US-Rohstoffexporte aufzuheben, das sich auf die Produktion von COVID-19-Schüssen auswirkte.

Die Regierung bezeichnete indische Medienberichte als “völlig irreführend”. Sie brauchten sieben Tage, um ein Verfahren für die Verteilung dringender medizinischer Versorgung abzuschließen, das am 25. April eintraf.

In der Erklärung wird bedauert, dass ein optimierter und systematischer Mechanismus für die Zuteilung der von Indien erhaltenen Lieferungen für eine effiziente Verteilung eingerichtet wurde. Das indische Rote Kreuz ist an der Verteilung von Lieferungen aus Übersee beteiligt, sagte sie.