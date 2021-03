In Orbans Ungarn werden einige “Migranten” mit Ehrfurcht behandelt

BUDAPEST – Seitdem Migranten aus dem Nahen Osten, dem Balkan und Afrika Anfang 2015 die Grenzen Ungarns überschritten haben, hat sich Premierminister Viktor Orban als Brandpopulist einen Namen gemacht, indem er sie dämonisiert hat.

Die Verunglimpfung von Migranten in Herrn Orbans Ungarn ist jedoch begrenzt.

Ein prominenter Journalist entdeckte diese letzte Woche, als der ungarische Oberste Gerichtshof entschied, dass er die Würde der Nation verletzt hatte, indem er Mitglieder nomadischer Magyar-Stämme, die vor einem Jahrtausend für ihre Überfälle in ganz Europa bekannt waren, als „stinkende“ Migranten bezeichnete. Die Magyaren ließen sich in der Region nieder, die zum modernen Ungarn wurde und seit langem ein Prüfstein des ungarischen Nationalismus ist.

Der Hinweis auf die Magyaren wurde in einem Meinungsbeitrag von Arpad W. Tota aus dem Jahr 2018 veröffentlicht, der von HVG veröffentlicht wurde, einer Nachrichtenwoche, die eine der wenigen unabhängigen Online- und Printnachrichtenquellen in Ungarn ist. In dem Artikel beschuldigte Herr Tota die ungarischen Staatsanwälte, einen mutmaßlichen Korruptionsfall, an dem von der Europäischen Union finanzierte Projekte und ein Mitglied der Familie von Herrn Orban beteiligt waren, nicht verfolgt zu haben. Ungarische Strafverfolgungsbeamte sagten, sie hätten keine Hinweise auf Fehlverhalten gefunden.

Das Gericht ordnete die Streichung des Textes und die öffentliche Entschuldigung der HVG an und gewährte zwei Privatpersonen, die die Klage eingereicht hatten, Schadensersatz in Höhe von ca. 1.000 USD.