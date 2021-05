In Deutschland und Frankreich verbessern sich die Dienstleistungen, da die Fabriken schrumpfen

Jetzt registrieren Folgen Sie uns für den New Economy Daily Newsletter @Wirtschaft und abonnieren Sie unsere Podcast.

Die beiden größten Volkswirtschaften Europas verzeichneten im Mai eine deutliche Erholung der Dienstleistungen, was zu einer wirtschaftlichen Erholung führte, obwohl die Fabriken mit Engpässen und Verzögerungen zu kämpfen hatten.

Die Einkaufsmanagerindizes aus Deutschland und Frankreich zeigten eine Verbesserung der Wirtschaftstätigkeit des Privatsektors, wobei die Unternehmen zunehmend davon überzeugt waren, dass sie die Pandemiekrise bald beenden könnten. Die Dienstleistungen in beiden Ländern sind seit 10 Monaten am schnellsten gewachsen.

Das verarbeitende Gewerbe hat an Dynamik verloren Deutschland jedoch und in Frankreich nur geringfügig beschleunigt. In deutschen Fabriken kam es zunehmend zu “Lieferengpässen, die das Produktionsniveau behinderten und neue Aufträge aufgrund erzwungener Ausfallzeiten der Kunden belasteten”, sagte Phil Smith, stellvertretender Direktor von IHS Markit.

Französische Unternehmen waren mit ähnlichen Lieferverzögerungen konfrontiert und hatten auch Probleme, genügend zusätzliches Personal einzustellen, um ihre Arbeitsbelastung unter Kontrolle zu halten.

Diese Engpässe führen zu höheren Preisen in der gesamten Wirtschaft. Kostendruck in deutschen Fabriken “breiten sich auch immer mehr auf Dienstleistungen aus und bringen die aggregierten Messwerte für Inputkosten und Erzeugerpreise auf Rekordniveau”, sagte Smith und fügte hinzu, dass höhere Ausgaben einige Hersteller zögern, dies zu tun mehr Arbeiter einstellen.

“Die Verbesserung der Serviceleistung erfolgt zu einem kritischen Zeitpunkt und gleicht einen weiteren Impulsverlust in der Fertigung aufgrund sich verschlechternder Lieferprobleme aus”, sagte er.

Kann April Deutscher PMI für das verarbeitende Gewerbe 64,0 (est. 65,9) 66.2 Deutscher Dienstleistungs-PMI 52,8 (est. 52,0) 49.9 DEUTSCHER VERBUND-PMI 56,2 (est. 57,1) 55.8 Französischer PMI für das verarbeitende Gewerbe 59,2 (est. 58,5) 58.9 Französischer Dienstleistungs-PMI 56,6 (est. 53,0) 50.3 FRANZÖSISCHER VERBUND-PMI 57,0 (est. 53,7) 51.6

– Mit Hilfe von Zoe Schneeweiss