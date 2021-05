Impfkliniken bitten um Geduld, wenn Menschen nach zweiten Dosen des COVID-19-Impfstoffs suchen

Impfkliniken fordern die Menschen auf, geduldig und respektvoll zu sein, nachdem sie berichtet haben, dass ihre Mitarbeiter Missbrauch und Mobbing durch diejenigen ausgesetzt sind, die ihre zweite Dosis suchen.

Am Samstagnachmittag twitterte Vaccine Hunters Canada, eine Gruppe von Freiwilligen, die die Impfbemühungen des Landes unterstützten, dass sie zahlreiche Berichte von Menschen erhalten hatten, die Klinikpersonal “missbrauchten” und “versuchten, ihren eigenen Weg zu gehen”, um ihre zweite Dosis zu erhalten, selbst wenn Sie sind. noch nicht förderfähig.

[ON] Wir bitten alle sehr freundlich, freundlich zu allen Mitarbeitern der Klinik zu sein. Wir haben heute viel zu viele Berichte über Menschen, die Klinikpersonal missbrauchen und versuchen, sich durchzusetzen, um eine zweite Dosis zu erhalten, wenn sie nicht berechtigt sind. Es ist überhaupt nicht so, wie Sie jemanden behandeln. # COVID19ON #vhcON – Impfstoffjäger Kanada (@VaxHuntersCan) 22. Mai 2021

“Es ist überhaupt nicht so, wie Sie jemanden behandeln”, sagte die Gruppe.

Terrence Rodriguez, der mit dem Rexdale Community Health Center zusammenarbeitet, sagte, dass dies seit einigen Tagen geschieht.

„Wir versuchen wirklich, so viel wie möglich zu helfen und zu unterstützen, da wir wissen, dass der Hauptgrund für dieses Phänomen darin besteht, dass die Menschen ängstlich und gestresst sind. Wir versuchen also, so viel Platz wie möglich zu sparen und so viele Fragen wie möglich zu beantworten. wie wir können “, sagte Rodriguez in einem Interview mit CP24.

Er sagte jedoch, es sei eine Herausforderung für die Mitarbeiter gewesen, bei denen es sich hauptsächlich um Freiwillige handelt. Rodriguez bemerkte, dass in einigen Fällen einige Leute aggressiv wurden und eine Flut von Fragen stellten. Einige Leute kommen am Ende des Tages auch in die Kliniken, in der Hoffnung, dass bei ihrer zweiten Injektion mehr Dosen verabreicht werden könnten.

“Es ist auch eine Herausforderung für uns, weil die Leute, die da sind, Zeit und Raum brauchen, um zu versuchen, die gesamte Warteschlange und die Impfung zu organisieren … weil dort viele dieser Menschenmengen und diese Mitarbeiter und Freiwilligen da draußen hereinkommen versuchen, es zu organisieren. Dafür braucht es auch die Kapazität. “”

Rodriguez möchte die Öffentlichkeit daran erinnern, dass sie nur den Ratschlägen der örtlichen Gesundheitseinheit folgen und diese nicht ändern können.

“Geduld ist der Schlüssel”, sagte er. “Wir hoffen also, dass nur Menschen uns etwas mehr Zeit und Raum geben können. Wir werden dort die zweite Dosis bekommen. Aber im Moment sind wir insbesondere für unsere Kliniken hier, um eine Bevölkerung von … heißen Menschen zu versorgen.” insbesondere Flecken, die das nicht tun. ” Ich habe nicht viele Unterstützungen oder Fähigkeiten. “”

Ein Sprecher des Humber River Hospital, in dem sich eine Pop-up-Klinik in der Downsview Arena befindet, bestätigte, dass auch bei ihnen ähnliche Vorfälle aufgetreten sind.

Woodbine Entertainment sagte, sie wüssten nichts von ähnlichen Vorfällen in ihren Kliniken.

“Ich hoffe, dass dies ein Einzelfall ist. So viele Menschen bieten ihre Zeit freiwillig an, um ihren Gemeinden zu helfen. Sie verdienen diese Behandlung sicherlich nicht, wenn sie wahr ist”, sagte ein Sprecher.

Die Notärztin des Scarborough Health Network, Dr. Lisa Salamon-Switzman, berichtete letzte Woche über ihre Erfahrungen mit Mobbing in sozialen Medien, als ihre Klinik damit begann, Menschen im Alter von 12 bis 17 Jahren Impfstoffe zu verabreichen.

“So viele Eltern versuchen, uns zu schikanieren und Geschichten zu erfinden. Ich bin sprachlos, dass dies immer wieder passiert”, twitterte sie.

Der Notarzt Steve Flindall forderte die Leute auch auf, nett zu sein.

„Als Mitarbeiter einer Impfklinik an diesem Wochenende kann ich Ihnen sagen, dass niemand, der an einem Standort arbeitet, jemandem einen Impfstoff ablehnen möchte. Es ist jedoch nicht hilfreich, Mitarbeiter an vorderster Front, die in der Politik kein Mitspracherecht haben, zu bitten, gegen Richtlinien zu verstoßen “, twitterte er.

Im März verabschiedete die Provinz Richtlinien des Nationalen Beratenden Ausschusses für Immunisierung, die das Intervall zwischen der ersten und zweiten Dosis auf 16 Wochen anstatt der von den Impfstoffherstellern empfohlenen 21 bis 28 Tage verlängerten.

Die Regierung sagte, dies sei getan worden, um den Einsatz des Impfstoffs zu beschleunigen. Aber mit der Zunahme des Impfstoffangebots fragen sich viele, ob dieses Intervall verkürzt werden kann.

Anfang dieses Monats sagte Premier Doug Ford, er wolle einen Sommer mit zwei Dosen in Ontario.

“Wenn wir die Versorgung bekommen, werden wir den Rücken arbeiten, um einen Sommer mit zwei Dosen anstelle eines Sommers mit einer Dosis zu haben”, sagte er.

Zu diesem Zeitpunkt kann eine Reihe von Personen mit hohem Risiko möglicherweise ihre zweite Dosis innerhalb von vier Monaten erhalten. Darüber hinaus können alle Krankenhausmitarbeiter, die sich um Patienten mit COVID-19 oder mit hohem Infektionsrisiko kümmern, Mitarbeiter der COVID-19-Probenentnahme und Labortests, Ersthelfer, Angehörige der Gesundheitsberufe und wichtige Betreuer von Langzeitpflegern ihre Termine buchen die zweite Dosis des Impfstoffs. .

Diejenigen, die das Reservierungsportal der Provinz nutzten, wurden gebeten, Termine für beide Dosen gleichzeitig zu vereinbaren. Viele Bewohner, die ihren Impfstoff in einer Pop-up-Klinik oder Apotheke erhalten haben, haben jedoch keinen Termin für ihre zweite Dosis. Die Provinz riet ihnen, sich an die Klinik oder Apotheke zu wenden, in der sie ihre erste Dosis erhalten hatten, um Informationen zu erhalten.

Ontario sagte am Freitag, dass Menschen, die den AstraZeneca-Impfstoff erhalten haben, bereits nächste Woche ihre zweite Dosis erhalten könnten.

In der Zwischenzeit hat Kanada am Samstag einen wichtigen Meilenstein erreicht: Mehr als die Hälfte der Bevölkerung des Landes erhielt mindestens eine Dosis eines COVID-19-Impfstoffs.

In Ontario wurden bisher über 7,9 Millionen Dosen verabreicht.