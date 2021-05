Immerhin öffnen die Splash Pads dieses lange Wochenende

Nach einer Kehrtwende in dieser Woche sagen die Beamten, dass die Spielbereiche in Ottawa doch rechtzeitig für das lange Wochenende eröffnet werden.

Nach dem am Donnerstagnachmittag veröffentlichten dreistufigen Wiedereröffnungsplan der Provinz sollten die Spritzschuhe und Außenpools im Rahmen der ersten Phase, die Mitte Juni stattfinden soll, eröffnet werden.

Dies bedeutete lokale Pläne, einige der zu eröffnen 145 Briefmarken jetzt musste verschrottet werdenDies veranlasste Bürgermeister Jim Watson und einige Stadträte Bitten Sie die Provinz, es sich noch einmal zu überlegen.

Am Freitagnachmittag bestätigte eine Sprecherin des Amtes der Gesundheitsministerin Christine Elliott, dass die Provinz den Plan zur Wiedereröffnung geändert habe.

“In der Erkenntnis, dass Spritz- / Sprühpads wie andere Outdoor-Freizeitgeräte sicher genossen werden können, haben wir die Vorschriften dahingehend geändert, dass die Spritz- / Sprühpads mit anderen Outdoor-Freizeitgeräten in Einklang gebracht werden”, schreibt der Pressesprecher des Ministers in einer E-Mail.

Dies bedeutet, dass der Splash am wieder geöffnet werden kann zusammen mit ausgewählten Golfplätzen, Basketballplätzen, BMX-Parks und anderen Außenanlagen Samstag um 00:01 Uhr, sagte sie.

Watson sagte in einem Tweet am Freitag, dass alle bis auf acht Splash-Zonen am Samstag öffnen würden. Diese acht bleiben geschlossen aufgrund von Schäden oder Wartungsproblemen.

Er sagte, die Spritzpads würden automatisch um 8 Uhr morgens eingeschaltet und dann um 21 Uhr morgens ausgeschaltet.