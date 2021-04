Im Labor gefertigte sechseckige Diamanten sind stärker als das Original

Diamanten mögen das stärkste bekannte natürliche Material sein, aber Forscher haben gerade einen harten Wettbewerb geschaffen.

Durch Ziehen einer Penny-großen Graphitscheibe mit 24.100 km / h über eine Wand schufen die Wissenschaftler für einen Moment einen sechseckigen Diamanten, der sowohl steifer als auch stärker als der natürliche kubische Typ ist.

Sechseckige Diamanten, auch bekannt als Lonsdaleit-Diamanten, sind eine besondere Art von Diamanten mit Kohlenstoff Atome in einem sechseckigen Muster angeordnet. Das seltene Material entsteht, wenn Graphit extremer Hitze und Beanspruchung ausgesetzt ist, beispielsweise an Meteoriteneinschlagstellen. Es wurde lange angenommen, dass es seltener ist als gewöhnliche kubische Diamanten.

Da die in Einschlagkratern gefundenen hexagonalen Diamanten jedoch zu viele Verunreinigungen enthalten, haben Wissenschaftler ihre Eigenschaften nie genau gemessen.

Jetzt haben Forscher nicht nur sechseckige Diamanten geschmiedet, sondern auch ihre Steifheit – die Fähigkeit, Formänderungen beim Quetschen oder Dehnen zu widerstehen – mit einer Kombination aus Schallwellen und Laserlicht gemessen.

“Diamant ist ein sehr einzigartiges Material”, sagte der Co-Autor der Studie, Yogendra Gupta, Direktor des Instituts für Schockphysik an der Washington State University. sagte in einer Pressemitteilung . “Es ist nicht nur das stärkste – es hat schöne optische Eigenschaften und eine sehr hohe Wärmeleitfähigkeit. Wir haben jetzt die hexagonale Form des Diamanten hergestellt, die im Rahmen von Stoßkompressionsexperimenten hergestellt wurde und wesentlich steifer und fester als gewöhnliche Edelsteindiamanten ist.”

Kubische Diamanten bilden sich typischerweise mehr als 150 Kilometer unter der Erdoberfläche, unter extremen Drücken, die um ein Vielfaches höher sind als die Drucktiefen des tiefen Ozeans und Temperaturen über 1.500 Grad Celsius. Um jedoch sechseckige Diamanten zu bilden, ahmten die Forscher die energiereichen Auswirkungen eines Meteoriteneinschlags nach und verwendeten Schießpulver und Druckluft, um die Graphitscheiben mit unglaublichen Geschwindigkeiten zu starten. Als die Scheiben mit einer Wand kollidierten, verwandelten Stoßwellen des Aufpralls die Scheiben schnell in sechseckige Diamanten.

Um die Festigkeit und Steifheit von Diamanten in Sekundenbruchteilen zu messen, bevor die Mineralien in tausend Stücke zersplittert wurden, sendeten die Forscher eine Schallwelle aus und maßen die Geschwindigkeit, mit der sie sich mit einem Laser durch die hexagonalen Diamanten bewegten. (Schallwellen bewirken, dass die Dichte des Diamanten während seiner Bewegung schwankt, was sich auf die Länge des Laserstrahlpfades auswirkt.) Je steifer ein Material ist, desto schneller tritt Schall durch.

Es ist schwer zu sagen, ob sechseckige Diamanten härter sind als der durchschnittliche Diamant. Die Härte ist ein Maß dafür, wie schwierig es ist, die Oberfläche eines Materials zu kratzen, und sechseckige Diamanten waren nicht lange genug vorhanden, damit Wissenschaftler sie kratzen konnten.

Gegenwärtig haben Wissenschaftler keinen Weg gefunden, um im Labor langlebigere hexagonale Diamanten herzustellen. Wenn jedoch eine Methode entdeckt wird, sagen die Forscher eine Reihe von Verwendungsmöglichkeiten voraus – Tipps für effizientere Bohrer bis hin zu anspruchsvolleren Verlobungsringen. .

“Wenn wir sie eines Tages produzieren und polieren können, sind sie meiner Meinung nach gefragter als kubische Diamanten”, sagte Gupta. „Wenn jemand zu dir sagte:‚ Schau, ich gebe dir die Wahl zwischen zwei Diamanten: einer ist viel seltener als der andere. ‘ Welches würdest du nehmen? “

Die Forscher veröffentlichten ihre Ergebnisse am 31. März im Journal Körperliche Untersuchung B. .

Ursprünglich geschrieben auf Live Science.