Im Ganges schwimmende Leichen, als Indiens Zahl der Todesopfer in Covid auf 250.000 steigt

Dutzende Leichen wurden an den Ufern des Ganges angespült Krankenhäuser und Krematorien in ganz Indien bleiben vom endemischen Land überwältigt zweite Welle von Covid-19.

Beamte des ostindischen Bundesstaates Bihar sagten in einer Erklärung am Dienstag, dass mindestens 71 Leichen in der Stadt Buxar angespült worden seien, und fügten hinzu, dass sie wahrscheinlich aus dem Bundesstaat Uttar Pradesh stammten, dem bevölkerungsreichsten in Indien. Ebenso sagten Beamte in Uttar Pradesh am Dienstag, dass Dutzende von geschwollenen und zersetzten Körpern auf ihrer Seite des Ganges im Distrikt Ghazipur gefunden wurden.

Gajendra Singh Shekhawat, Minister für Wasserressourcen, sagte in einem Hochtöner Am Dienstag versucht die Zentralregierung, eine Untersuchung der nicht identifizierten Stellen einzuleiten, bei denen es sich vermutlich um Personen handelt, die an Covid-19 gestorben sind. Er fügte hinzu, dass die nicht identifizierten Körper sein werden eingeäschert in Übereinstimmung mit den Sicherheitsprotokollen der Regierung für Pandemien.

Im Mai stehen in einem Abfüllzentrum in Neu-Delhi Menschen an, um Sauerstoffflaschen für Covid-19-Patienten zu füllen. auseef Mustafa / AFP – Getty Images

In der indischen Hauptstadt Neu-Delhi wird die Asche von Covid-19-Patienten laut Reuters nicht beansprucht.

Ein Bericht des Press Trust of India vom Montag fand heraus, dass Menschen die Leichen von Covid-19-Opfer aus Angst, die Infektion selbst zu bekommen.

Indien freigelassen eine Registrierungsnummer von Covid-19-Todesfällen am Mittwoch, was die Gesamtzahl auf 254.197 und die Gesamtzahl der Fälle auf über 23 Millionen erhöht, nur die zweite nach den Vereinigten Staaten, nach Angaben des Gesundheitsministeriums.

Es wird jedoch angenommen, dass diese Zahl stark unterzählt ist. Experten warnen davor, dass die tatsächlichen Zahlen in dem Land mit mehr als 1,3 Milliarden Menschen fünf- bis zehnmal höher sein könnten.

Ankit Gupta, ein Freiwilliger, der einkommensschwache Familien, Wanderarbeiter und Obdachlose in Delhi durch medizinische Versorgung und Verpflegung unterstützt, sagte, die Zahl der Todesopfer in der Hauptstadt sei stark unterschätzt worden.

“Viele der Menschen, denen ich helfen wollte, sind leider zu Hause gestorben”, sagte er. “Es gibt Menschen, die in Krankenhäusern keine Intensivbetten bekommen. Diese Todesfälle sind in den offiziellen Zahlen nicht verzeichnet.”

In ganz Indien haben mehrere Staaten auferlegt lokalisierte Sperren. Premierminister Narendra Modidie Regierung von Gesichtsdruck eine landesweite Sperrung anzukündigen, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen.

Indien hat diesen Monat allen Erwachsenen Impfungen angeboten, um den Anstieg in einigen Fällen einzudämmen. Viele indische Staaten haben dies jedoch gesehen Mangel an Impfstoffen.

Die Betten befinden sich in einem Gurudwara, der im Mai in eine Covid-19-Pflegeeinrichtung in Neu-Delhi, Indien, umgewandelt wurde. Adnan Abidi / Reuters

Indien verwaltet zwei lokal hergestellte Impfstoffe: Covishield, hergestellt vom Serum Institute of India, und Covaxin, hergestellt von Bharat Biotech. Beide Unternehmen haben Probleme, die wachsende Nachfrage zu befriedigen.

Auf einer Pressekonferenz am Mittwoch sagte der stellvertretende Ministerpräsident von Delhi, Manish Sisodia, dass der Hauptstadt der Vorrat an Impfstoffen ausgeht, was die Stadt dazu zwingt, mehr als 100 Zentren zu schließen, in denen Covaxin verwaltet wird.

Es ist jedoch eine offensichtliche Zurückhaltung zu erhalten geimpft bleibt in Indien offensichtlich. Gupta sagte: “Die richtigen Informationen über Impfungen erreichen die Menschen nicht über die Regierung, weshalb es einen Faktor des Misstrauens gibt und viele Menschen sich nicht für den Impfstoff registrieren.”

Er fand auch heraus, dass Wanderarbeiter und Arme bei den Versuchen, das Land zu impfen, übersehen wurden. “Diese Impfstoffe sind nur für Privilegierte oder Technikbegeisterte gedacht. Was ist mit Menschen, die kein Mobiltelefon oder keine Internetverbindung haben?” Wie erhalten sie den Impfstoff? “”

Während Indien seine zweite Welle weiter bekämpft, stufte die Weltgesundheitsorganisation am Montag die im letzten Jahr in Indien identifizierte Variante des Coronavirus als “Variante von globaler Bedeutung” ein.

“Einige verfügbare Informationen deuten auf eine erhöhte Übertragbarkeit hin”, sagte die Agentur und fügte hinzu, dass sich die Variante bereits auf mehr als 30 Länder ausgeweitet habe.

In den Nachbarländern Indiens sind auch neue Covid-19-Infektionen zu verzeichnen, darunter Nepal, Sri Lanka, Malediven und Pakistan. Dies hat die Befürchtung geweckt, dass sich das Virus in den kommenden Monaten in Südasien ausbreiten wird.