Ihr Tageshoroskop: 25. Juni

WENN HEUTE DEIN GEBURTSTAG IST

Neptuns Einfluss auf Ihren Geburtstag wird Ihre Fantasie mit allen möglichen seltsamen und wunderbaren Ideen beflügeln, aber weil sie so seltsam und wunderbar sind, müssen Sie vorsichtig sein. Manche Menschen sind nicht bereit, Dinge gezeigt zu bekommen, die sie nur schwer verstehen können.

WIDDER (21. März – 20. April):

Erstellen Sie eine Liste aller Dinge, die Sie tun müssen, und fangen Sie an, sie nacheinander abzuhaken. Machen Sie die Liste nicht so lang und detailliert, dass Sie beim Betrachten abschrecken. Versuchen Sie, jeden Tag nur drei wichtige Dinge zu tun – alles andere ist ein Bonus.

STIER (21. April – 21. Mai):

Verschwenden Sie Ihre kostbare Zeit und Energie nicht mit Dingen, die sich nicht schnell auszahlen. Sie wissen, was zu tun ist, und Sie wissen, wie es zu tun ist, also ignorieren Sie die Ablenkungen und machen Sie sofort damit weiter. Alles andere kann warten – vielleicht für immer.

ZWILLINGE (22. Mai – 21. Juni):

Ja, du musst gerade zu der Melodie eines anderen tanzen, aber wenn du lange genug innehältst, um zuzuhören, musst du zugeben, dass es überhaupt keine schlechte Melodie ist. Es könnte sogar die Art von Melodie sein, mit der Sie gerne singen. Versuchen.

KREBS (22. Juni – 23. Juli):

Träumen Sie den unmöglichen Traum? Das mögen manche Leute sagen, aber Sie müssen ihnen nicht zustimmen. Nur weil sie nicht in der Lage sind, ihren Geist auf ein viel höheres Niveau zu heben, heißt das nicht, dass Sie nicht aufsteigen können.

LEO (24. Juli – 23. August):

Ihre lebhafte Vorstellungskraft könnte Sie in den nächsten 24 Stunden in seltsame und wundervolle Richtungen führen und es ist möglich, dass Sie sich meilenweit von dem entfernt befinden, wo Sie jetzt sind – vielleicht nicht physisch, aber sicherlich in Bezug auf das Vertrauen in Sie.

JUNGFRAU (24. August – 23. September):

Partner und geliebte Menschen werden heute noch anspruchsvoller sein als sonst, und wenn Sie schlau sind, werden Sie alles tun, um ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Einige dieser Bedürfnisse mögen Ihnen albern erscheinen, aber helfen Sie ihnen trotzdem – und eines Tages werden sie sich revanchieren.

BALANCE (24. Sept. – 23. Okt.):

Lassen Sie andere wissen, wie Sie sich heute fühlen, auch wenn Sie denken, dass sie es nicht verstehen werden. Wichtig ist, dass Sie Ihre Bedenken verbalisieren, denn nur wenn sie ans Licht kommen, können Sie Lösungen finden, um sie verschwinden zu lassen.

SKORPIO (24. Oktober – 22. November):

Es besteht eine sehr gute Chance, dass Sie das Geld heute erhalten, aber Sie müssen vorsichtig sein, denn für jeden Dollar, den Sie verdienen, wird es jemanden geben, der es einfordert. Wenn Sie können, begleichen Sie einige langfristige Schulden.

SCHÜTZE (23. November – 21. Dezember):

Sie müssen heute Ihre eigenen Bedürfnisse in den Vordergrund stellen und müssen sich deswegen nicht im Geringsten schuldig fühlen. Andere mögen sagen, dass Sie egoistisch sind – und vielleicht sind Sie es –, aber Sie haben in letzter Zeit so viel von sich selbst gegeben, dass Sie jedes Recht haben, etwas zurückzunehmen.

STEINBEIN (22. Dezember – 20. Januar):

Lassen Sie sich heute nicht von Ihrer Arbeitsbelastung überfordern, denn wenn Sie einmal in Rückstand geraten, wird es Zeit und Mühe kosten, den Rückstand an zu erledigenden Aufgaben zu beseitigen. Zögern Sie nicht – machen Sie später jetzt.

WASSERMANN (21. Januar – 19. Februar):

Jemand, den Sie heute auf Ihren Reisen treffen, könnte in den kommenden Monaten und Jahren zu einem wichtigen Kontakt werden. Seien Sie also offen für Menschen, die auf Sie zukommen und nicht glauben, dass sie nur zu ihrem eigenen Vorteil Freunde sein wollen. Seit wann sind Sie so misstrauisch?

FISCHE (20. Februar – 20. März):

Wenn Sie heute selbstbewusst hinschauen und handeln, werden Sie feststellen, dass gute Menschen in Ihren Kreis gezogen werden und viele gute Dinge mitbringen. Auch wenn Sie sich innerlich nicht positiv fühlen, müssen Sie äußerlich positiv sein.

