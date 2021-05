Ihr Horoskop für die kommende Woche: Nicht realisierte Träume können plötzlich wahr werden

Es gibt viel zu freuen auf diese Woche. Jupiters Einstieg in Pisces letzte Woche ist ein Grundpfeiler. Es ist bekannt, dass Jupiter den Schützen regiert, aber er regiert auch die Fische. Auf dem eigenen Land zu sein, trägt zu einem milden astrologischen Klima bei. Es wird Ihnen helfen, sich trotz der Herausforderungen, denen Sie gegenüberstehen, glücklich zu fühlen. Damit sind Sie genau auf dem richtigen Weg. Jupiter in Fische hält gute Laune.

Am Donnerstag verlässt die Sonne den Stier und betritt das veränderliche Zeichen der Zwillinge. Es ist die Übergangssaison vom Frühling zum Sommer. Auf der Nordhalbkugel werden die Tage wärmer und länger. Die Sonne steht höher am Himmel. In der Gemini-Saison liegt der Schwerpunkt auf Kommunikation und Technologie.

Die Sonne in Zwillingen deutet darauf hin, dass Träume, die wir alle nicht verwirklichen konnten, plötzlich viel einfacher in die Realität umgesetzt werden können. Und die Dinge, die wir alle nicht sagen konnten, werden plötzlich viel einfacher auszudrücken.

Merkur und Venus in Zwillingen sind kurz nach Sonnenuntergang am westlichen Himmel sichtbar. Der wachsende Mond wird in der Nähe sein. Holen Sie sich also eine gute Perspektive und atmen Sie die Schönheit und Inspiration ein, die dieses Trio Ihnen bringen wird.

Hier ist Ihr Horoskop für die Woche vom Montag, 17. Mai 2021.

Widder

Das Erreichen eines bestimmten aufrichtigen Ziels erweist sich als ziemlich schwierig. Wörter haben eine Vielzahl von Bedeutungen, insbesondere wenn versucht wird, etwas zu erklären, bei dem der Kontext zur Klarheit benötigt wird. Es zwingt dich manchmal, das Beste zu erraten und zu hoffen. Was Sie jetzt wirklich brauchen, ist, kurz und prägnant zu sein, was Sie wollen. Sie haben kürzlich eine Vorstellung davon entwickelt, was wirklich los ist. Wenn sich die Sonne in Richtung Zwillinge bewegt, ist es notwendig, sie Ihnen mit Klarheit und Praktikabilität zu erklären. Es kann sein, dass Sie ein Missverständnis beseitigen, von dem Sie nicht einmal wussten, dass es mit einer bestimmten Person existiert.

Stier

Sie haben Ihre Entscheidung getroffen und werden nicht beeinflusst. Sie brauchen nur einen Funken, um es in Gang zu bringen. Diese Woche bringt eine inspirierte Idee. Achten Sie darauf, es nicht als bloßen Flug der Phantasie zu bezeichnen. Sie können sich auf die Sonne in Gemini verlassen, um Ihre Füße auf dem Boden zu halten, während Ihr Kopf zum Himmel steigt. Sie müssen ein wenig opportunistisch sein. Sie müssen klug genug sein, um eine Gelegenheit zu erkennen, wenn Sie eine sehen, und sie zu ergreifen. Wenn Sie sich wirklich vorstellen können, dass etwas los ist, können Sie den Ball ins Rollen bringen und in die Realität umsetzen. Wenn Sie nicht können, wie werden Sie dann wissen, ob Sie eine Chance haben oder nicht? Lehne es nicht ab. Das ist wahr.

Zwillinge

Sie hegen nagende Zweifel, dass Sie es kaum wagen, jemandem zu gestehen, damit Sie nicht schuldig sind, negative Erwartungen verbreitet zu haben. Diese werden erst verschwinden, wenn Sie sie streamen. Nur wenn Sie den Mut aufbringen, eine Schwäche aufzudecken, können Sie eine äußerst wertvolle Perspektive gewinnen. Seien Sie sich der Antwort nicht so sicher, dass Sie keine entscheidende Frage formulieren. Einige Prozesse, die einfach sein sollten, dauern ewig. Im Moment stehen Sie vor einer großen Auswahl. Ein Weg wird Sie in vielen weiteren Kreisen herumwandern lassen. Der andere bringt Sie direkt dorthin, wo Sie sein müssen. Die Sonne in Zwillingen wird Sie bei Ihrer klugen Wahl führen.

Krebs

Die Leute sehen, was sie sehen wollen. Es macht es sehr schwierig, wenn Sie jemanden dazu bringen müssen, die Dinge aus Ihrer Sicht zu sehen. Um eine Meinungsverschiedenheit zu fördern, müssen Sie zuerst wissen, was ihre Sichtweise ist. Im Wesentlichen müssen Sie sie davon überzeugen, dass sie durch die Unterstützung Ihrer Idee ihre bestätigen. Du musst schlau sein. Die sokratische Methode beruht darauf, Fragen zu stellen und zu beantworten, um kritisches Denken anzuregen. Die Sonne in Zwillingen in dieser Woche wird Ihnen helfen, die Logik Ihrer Argumentation zu formulieren und sie für jemanden, der einen Aufzug benötigt, sehr überzeugend zu machen.

Löwe

Wie können Sie sicher sein, dass Ihre Begeisterung nicht unbegründet ist? Anscheinend sind Sie Ihrem eigenen Optimismus misstrauisch. Sie haben Angst, sich zu lange warten zu lassen und sich dann mit der folgenden Enttäuschung auseinandersetzen zu müssen. Aber wenn Sie sich nicht die Chance geben, es herauszufinden, werden Sie nie genau wissen, was möglich ist und was nicht. Die Sonne in Zwillingen in dieser Woche gibt Ihnen genug gesunden Menschenverstand, um sicherzustellen, dass Ihr Optimismus fest in der Realität verankert ist, ohne Ihre Fantasie zu zerstören. Sie brauchen nur genug gesunden Menschenverstand, kombiniert mit einem geringen Risiko, um das richtige Gleichgewicht zu finden.

Jungfrau

Egal wie gut Sie jemanden kennen, Sie können immer von seinem Verhalten überrascht sein. Menschen verändern, passen sich an und passen sich neuen Umständen an. Oder sie lösen plötzlich Spannungen oder Ängste, die sie seit Jahren heimlich abfüllen. Wir alle müssen so geduldig und verständnisvoll wie möglich sein. Und wir müssen auch besonders wachsam sein in Bezug auf die Urteile, die wir fällen, und die Meinungen, die wir bilden. Wenn die Sonne diese Woche in Gemini eintritt, werden Sie feststellen, dass keiner von uns von Zeit zu Zeit gegen seltsame Verhaltensstörungen immun ist. Toleranz ist Tugend.

Balance

Einige Leute wünschen dir Glück. Ihre Identität kann Sie überraschen. Sie haben vielleicht keine Freunde in hohen Positionen, aber Sie haben sie sicher an einflussreichen Orten. Seien Sie also vorsichtig, wen Sie kritisieren oder wie laut Sie sich beschweren. Möglicherweise stellen Sie diese Woche immer noch fest, dass ein Feind oder offensichtlicher Gegner tatsächlich sein Bestes tut, um Ihre Sache voranzubringen. Sei nett zu allen. Sie haben die Zeichen gelesen und das Verhalten beobachtet, sind aber zu den falschen Schlussfolgerungen gekommen. Die Sonne, die diese Woche in Gemini eintritt, stärkt Ihren Charme und Ihr Charisma. Sie wissen wahrscheinlich nicht, wie einflussreich Sie werden.

Skorpion

Einige Leute werden Ihnen alles sagen, um einen Deal zu machen oder Sie von etwas zu überzeugen, das irreführend ist. Einige enge Begleiter werden Ihnen die Stars versprechen, Ihre Zusammenarbeit für ihr neuestes Projekt zu gewinnen. Aber wenn Sie wirklich wissen möchten, mit welcher Art von Person Sie es zu tun haben, schauen Sie sich deren Hintergrund an. Das Leben umgibt Sie mit einer Reihe verlockender Vorschläge. Es ist unwahrscheinlich, dass 90% von ihnen zu irgendetwas führen. Wählen Sie die Idee aus, der Sie vertrauen können. Die Sonne in Zwillingen wird Ihnen helfen, durch die Täuschung das ehrliche Herz dessen zu durchschauen, was gesagt wird. Es ist eine Zeit, in der Sie zwischen den Zeilen lesen müssen.

Schütze

Normalerweise können Sie Ihre aktuelle Situation in den Griff bekommen. Es gibt schließlich nichts Ernstes. Es ist nur so, dass Sie aus irgendeinem Grund ein Gefühl von Druck verspüren. Mehrere langjährige Sagen gehen nun zu Ende. Versuchen Sie, sich zu erleichtern, und Sie werden bald sehen, wie Sie vorgehen müssen. Tatsächlich werden Sie froh sein zu wissen, dass die Dinge für Sie ziemlich gut aussehen. Wenn Sie nach Glück suchen, das nur selten vorkommt, können Sie es finden. Wenn sich die Sonne in Richtung Zwillinge bewegt, können Sie erwarten, dass sich das Unmögliche als möglich herausstellt. Wenn Sie positiv genug denken, können Sie es einfach schaffen.

Steinbock

Dein Herz weiß was es will. Ihr Kopf ist jedoch nicht so sicher. Er wird nicht über das Verlangen nachdenken, das du heimlich fühlst. Er möchte, dass Sie pragmatisch, gesund, weise und fest sind, aber Ihr Herz ist ungeduldig. Er möchte, dass seine Forderungen erfüllt werden. Egal wie weit hergeholt ein Traum ist, es würde Ihnen gut tun, sich ein bisschen damit zu beschäftigen. Seien Sie auf jeden Fall realistisch, aber geben Sie sich die Chance, Ihre wahren Gefühle auszudrücken. Dein inneres Verlangen muss erkannt werden. Der Eintritt der Sonne in die Zwillinge wird eine Verbindung mit Ihrem Herzen herstellen, die es ihm ermöglicht, sich auf die befriedigendste Weise auszudrücken.

Wassermann

Sie haben Ihr Bestes getan, um dem Raum-Zeit-Kontinuum zu entkommen. Wenn Sie sich selbst kennen, können Sie erfolgreich sein. Sie müssen nicht für immer im Kreis herumlaufen. Der Eintritt der Sonne in Gemini in dieser Woche bringt eine echte Chance, aus dieser Brunft herauszukommen. Sie sind dabei, einen wichtigen Punkt zu überschreiten. Es wird bald klar sein, dass Sie Neuland betreten. Überall tauchen neue Zeichen der Hoffnung und Unterstützung auf. Diese Woche werden Sie gezwungen sein, eine falsche Annahme zu erkennen und durch eine realistischere Einschätzung dessen zu ersetzen, was möglich ist. Legen Sie Ihre Befürchtungen beiseite. Es sollte eine außergewöhnliche Woche sein.

Fisch

Die Leute wissen nicht, was in einer Schlüsselsituation, in die Sie verwickelt sind, wirklich vor sich geht. Wenn Sie nichts dagegen tun, wird es niemand anderes tun. Die Sonne in Zwillingen in dieser Woche zeigt Ihnen, wie Sie ein bestimmtes Engagement auf eine Weise umgehen können, die für alle Beteiligten funktioniert. Sie werden überrascht sein, dass auch andere sehr daran interessiert sind, einige grundlegende Faktoren zu ändern. Es wird den Druck entlasten und Sie mit Leidenschaft und Entschlossenheit anregen, dem Ruf Ihres Herzens zu folgen. Sie werden sich erleuchtet, inspiriert und ermutigt fühlen. Und du wirst dich fragen, warum du dir darüber so Sorgen gemacht hast.