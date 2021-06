Iggy Azalea äußert sich, nachdem er beschuldigt wurde, Britney Spears nicht zu unterstützen

Iggy Azalea gab den Feinden eine angemessene Antwort, nachdem sie beschuldigt wurde, Britney Spears mitten in ihrem Kampf um die Vormundschaft nicht unterstützt zu haben.

Der 31-Jährige, der mit Spears an ihrem Track von 2015 zusammengearbeitet hat Hübsche MädchenSie ging zu Twitter und erinnerte die Fans an die Zeit, als sie das Spears-Team auf die Bühne brachte, weil sie ihr Haus durchwühlte und das nicht ließ Giftig der Sänger machte damals Werbung für sein Lied,

“Ich sagte, ihr Team würde sie keine Werbung machen lassen und sie gingen durch mein Haus usw. und Sie alle sagten, ich sei ein Feind”, schrieb Azalea auf Twitter.

Sie konnte seit der Unterzeichnung einer Geheimhaltungsvereinbarung keine weiteren Informationen veröffentlichen, sagte jedoch, dass sie dem ihre Unterstützung angeboten habe Ruhm Hitmacher.

„Eigentlich bin ich hier, um jemanden hilfreich und auch achtsam zu unterstützen“, so die australische Künstlerin weiter.

“Britney sagte in ihren eigenen Worten, es ist ihr sogar peinlich, dies mit der Welt zu teilen. Wenn sie mich brauchte, um in ihrem Namen zu sprechen, ging diese Nachricht an sie. Ansonsten geht es mir gut.”

“Ich habe getan, was ich tun sollte, ich habe die Hand ausgestreckt. Ich soll dir nicht gedankenlos alles erzählen, was vor sich ging, denn die Hälfte dieser Leute ist nur zur Unterhaltung da und nicht für dich. Hilfe. Ich interessiere mich wirklich.” & sie kann mich benutzen, wenn sie meine Stimme braucht. BITTE lass mich in Ruhe.”