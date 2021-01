Ich kauf regional – Funktioniert das?

Das Wirtschaftsministerium und WKÖ haben gemeinsam eine Internet-Plattform geschaffen, die ein Gegengewicht zu eBay und Amazon werden soll. Auf kaufhaus-Österreich geht es darum, digital und regional zu kaufen. Ein Konzept, das auch in vielen anderen Ländern Anklang findet und bereits im kleineren sowie größeren umgesetzt wurde. Kauf regional, unterstütz die Händler vor Ort. Doch klappt das wirklich? Ist das nicht eher ein Rückschritt von einer globalen Welt, zurück in ein übersichtliches Revier? Maßgeblich entscheiden darüber die Kunden.

In Österreich war das Ergebnis bisher ernüchternd. Bei dem ersten Test vor einigen Wochen konnte die Plattform nicht wirklich überzeugen und auch der Handelsverband hielt sich bedeckt, denn dieser bietet mit seinem Portal kaufsregional eine identische Plattform. Anscheinend klappte es nicht mit der Kommunikation, so dass nun beide in direkter Konkurrenz stehen nd das eigentliche Ziel, ein Gegengewicht zu Amazon zu schaffen, aber komplett verfehlten. Grundsätzlich muss hierbei auch vorgehalten werden, dass dieses Ziel viel zu hochtrabend war. Mit einer einfachen Plattform gegen einen Milliarden-Konzern ein Gegengewicht zu schaffen, klang einfach naiv.

Zweiter Lockdown war Startschuss

Schon beim ersten Lockdown wurde eine solche Plattform angekündigt. Umgesetzt wurde sie dann mitten im zweiten Lockdown. Heimischen Unternehmen sollte der Online-Auftritt erleichtert werden. Auf beiden Plattformen. Die Kunden sollten sich solidarisch verhalten und bei Firmen vor Ort bestellen können. Dabei ging es, wieder ein wenig naiv, darum, gegen die Übermacht der großen Giganten im Internet (Amazon, Zalando, Alibaba) vorzugehen.

630.000 Euro kostete das Portal, welches vom staatlichen Rechnungszentrum programmiert wurde, die Erwartungen aber nicht erfüllte. Beim Start meldeten sich etwa 1.000 Händler an. Dabei ging es wohl eher um die eigene Neugierde, Waren wurden aber von den Angemeldeten kaum angeboten. Verstörend ist auch die Suchabfrage, die entweder auf falsche Produkte leitet oder gar kein Ergebnis anzeigt.

Das Kaufhaus Österreich überrascht weiterhin mit vielen leeren Regalen. Vor allem zur Weihnachtszeit war die Nutzung deprimierend.

Kauf lokal – Warum es nicht funktionieren kann

Wir leben in einer globalen Welt, auch wenn diese kurzzeitig durch Corona unterbrochen ist. Das Wort „Regional“ hat keine große Bedeutung mehr. Der Einzelhandel bricht seit Jahren ein. Der Wandel in die digitale Welt wurde schon vor 20 Jahren eingeleitet, viele stationäre Händler haben geschaffen. Der Vorteil am E-Commerce liegt ja darin, seine Waren global, also weltweit, beziehungsweise in ganz Österreich anbieten zu können. Warum sollte ein Händler nur regional agieren? Das würde dem Streben des Internets vollkommen widersprechen!

Und die Kunden? Die kaufen dort, wo sie die meisten Vorteile bekommen. Amazon bietet zum Beispiel weltweit die größte Übersicht von Produkten, die besten Liefer- und Zahlungsbedingungen. Wer als Händler im Netz verkaufen will, ist auf Amazon Warum sollte ein solcher Verkäufer seine Produkte für eine zweite Plattform optimieren und seine Bedingungen dort anpassen? Das würde doch im Endeffekt doppelten Arbeitsaufwand betreiben, so mal die meisten Anbieter ja sowieso einen eigenen Shop haben, der zusätzlich genutzt wird.

Kunden halten nicht viel von regionalen Angeboten

Sachen wie „Kauf Regional“ sind Nischenprodukte, die eine kleine Kundengruppe ansprechen, aber kein großes Potenzial haben. Das zeigt auch der Blick auf das Glücksspiel. Die meisten Spieler wählen Angebote aus dem Internet, wie zum Beispiel bei JackpotCity Online Casino, um dort ihr Glück zu versuchen, greifen aber weniger auf die heimischen Angebote zurück. Wie JackpotCity erklärt, ist das in jedem Land zu beobachten.

Das Beispiel der Online Casinos ist stellvertretend dafür, das regionale Angebote einfach nur eine Nische darstellen, sich aber nicht durchsetzen können. Online-Shopping auf Regionen zu begrenzen, funktioniert einfach nicht. So finden wir in Österreich beispielsweise auch direkte Spielbanken vor Ort, die eine Lizenz besitzen, aber kaum Besucher anziehen. Die meisten Gäste kommen wegen dem Showeffekt (James Bond, etc.), setzen aber nur wenig Geld. Auf Online-Angebote setzen diese Anbieter kaum, das liegt auch daran, dass in Österreich die Restriktionen beim Glücksspiel immer noch sehr groß sind. Vergessen wird aber, dass nicht der Staat oder der Laden entscheidet, sondern einzig der Nutzer beziehungsweise der Käufer und genau jener hat seine eigenen Ansprüche. Im Falle der Spielbanken, möchte er sich weder starre Eintrittsvoraussetzungen (Kleidung, etc.) aufzwingen lassen, noch auf seine Bequemlichkeit verzichten. Hat er Lust auf ein Spiel, setzt er sich vor den PC. Dort gibt es keine Öffnungszeiten und keine Zwänge, die er zu beachten hat.

Dieses Beispiel lässt sich direkt auf die Läden übertragen, die versuchen, regionale Kunden anzusprechen. Im Klartext heißt das, es ist der falsche Weg. Wer sich als Ladenbesitzer online auf ein regionales Publikum einspielen möchte, verkennt die Lage. JackpotCity hat das bereits frühzeitig erkannt und offeriert ein großes Angebot an Spielmöglichkeiten, die 24 Stunden am Tag zur Verfügung stehen und weltweit verfügbar sind. Das kommt an. Wie JackpotCity arbeiten die meisten Online-Casinos. Die Frage stellt sich, warum sich kleine Läden vor Ort, die nun in der Corona Zeit besonders bedroht sind, kein Beispiel nehmen.

Regionale Angebote klingen gut, die Händler vor Ort müssen jedoch begreifen, dass sie mit dem Internet ein überregionales, internationales Geschäft betreiben können.