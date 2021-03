“Ich habe jetzt etwas weniger”: Dominic Thiem vergleicht sein Training von Anfang an

Weltnummer 4 Dominic Thiem ist auf der ATP-Tour für seinen harten Trainingsplan bekannt. Der Österreicher arbeitet sowohl im Fitnessstudio als auch auf dem Platz sehr hart. Dieses intensive Trainingsprogramm wurde seit seinem Debüt im Sport fortgesetzt.

In einem neueren InterviewThiem sprach schon in jungen Jahren über seine Übungsstunden. Er gab bekannt, dass er vor 10 Jahren viel mehr übte und in jeder Sitzung 100% gab.

“Ich war vor 10 Jahren jünger, sie waren sehr intensiv, so viele Stunden auf dem Platz immer noch zu 100%, und jetzt ist es etwas weniger geworden.” Sagte Thiem.

Thiems Training hat an Intensität nachgelassen, da er jetzt viel fokussierter ist. Er weiß, was zu üben ist und trainiert stundenlang spezifisch. Sein intensives und konzentriertes Training gibt ihm das nötige Selbstvertrauen vor einem Turnier.

„Ich weiß, was ich jetzt tun soll. Drei Stunden am Tag sind wirklich eine gute Übung, und wenn ich dazu in der Lage bin, bin ich gut auf die kommenden Turniere vorbereitet.

Dominic Thiem und sein hartes Trainingsprogramm

Insgesamt hat Thiem eine feste Routine; Sein Training beginnt, wenn er aufwacht. Der US Open-Champion beginnt seinen Tag mit einem langen Lauf. Später, um 10:30 Uhr, beginnt er seine Tennisübungen. Von da an beendeten verschiedene Tennisprogramme mit Fitnessübungen und einem letzten Sprint in der Dämmerung Thiems intensives Training.

„Ich mache eine ziemlich harte Routine – sogar zweimal am Tag. Wenn ich im Turnier bin, habe ich es ein bisschen gekürzt. Meine Routine ist sehr intensiv, aber dies sind normale Übungen, die wahrscheinlich auch viele Menschen machen – viel Krafttraining, Geschwindigkeit und ein wenig Ausdauer mit viel Kernarbeit.

Thiems intensives Training könnte für ihn im Laufe seiner Karriere anstrengend werden. Im Jahr 2021 lag Thiem weit unter dem, was es in Bezug auf die Form sein sollte.

Es quälte ihn während des ATP Cups, der 2021 Australian Open und anderer Turniere. Sein Gewinn-Verlust-Rekord liegt bisher bei düsteren 5-4. Die gute Nachricht ist jedoch, dass der Sandplatzschwung der Saison nicht allzu weit entfernt ist und dies ihm die perfekte Gelegenheit bietet, sich von einem schlechten Start zu erholen.

