Hubble spioniert den farbenfrohen Saisonwechsel auf dem Saturn aus

30 Jahre Bilder vom Hubble-Teleskop

Der Orionnebel ist 1.500 Lichtjahre von der Erde entfernt und befindet sich in Gürtel des Orion im Sternbild Orion. Es ist einer der hellsten Nebel – und in einer klaren, dunklen Nacht ist es mit bloßem Auge sichtbar. Der Nebel ist die Region der Sternentstehung, die der Erde am nächsten liegt.