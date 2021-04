Hubble beobachtet das Wachstum eines riesigen Exoplaneten

Der Exoplanet PDS 70b verschlingt Gas und Staub, während er weiter an Masse gewinnt.

Haben Sie beim Kochen jemals ein komplettes Durcheinander in Ihrer Küche gemacht? Manchmal mag es so aussehen, als ob Mehl in der Luft schwimmt, aber wenn Sie viel Wasser hinzugefügt und Ihren Teig geformt haben, sieht das Brot eher wie eine Kugel aus. Ein ähnlicher Prozess läuft in einem entfernten Sonnensystem ab, das als PDS 70 bekannt ist, mit der Ausnahme, dass Mehl und Wasser durch Gas und Staub ersetzt werden. Im Fall des Planeten PDS 70b werden Gas und Staub langsam angesaugt, während diese ferne Welt ihre Masse über Millionen von Jahren aufbaut.

Forscher, die Hubble verwendeten, maßen zum ersten Mal direkt die Massenwachstumsrate von PDS 70b unter Verwendung der einzigartigen UV-Empfindlichkeit des Observatoriums, um die Strahlung eines extrem heißen Gases einzufangen, das auf den Planeten fällt. Die massiven, Jupiterglobale Umlaufbahnen mit einer Größe von ungefähr der gleichen Entfernung wie Uranus tut der Sonne – obwohl sie sich durch ein Durcheinander von Gas und Staub schleicht, während sie sich durch das Sonnensystem bewegt. Der Planet, der sich vor etwa 5 Millionen Jahren zu formen begann, könnte am Ende seines Formungsprozesses stehen. Die Ergebnisse der Forscher eröffnen eine neue Möglichkeit, die Bildung von Planeten zu untersuchen, die anderen Astronomen helfen könnten, mehr über die Entwicklung von Riesenplaneten in fernen Sonnensystemen zu erfahren.

NASAvon Das Hubble-Weltraumteleskop gibt Astronomen einen seltenen Blick auf einen sich noch bildenden Planeten von der Größe des Jupiter, der sich von der Materie um einen jungen Stern ernährt.

“Wir wissen einfach nicht viel über das Wachstum von Riesenplaneten”, sagte Brendan Bowler von der University of Texas in Austin. „Dieses Planetensystem gibt uns die erste Gelegenheit, Material auf einen Planeten fallen zu sehen. Unsere Ergebnisse eröffnen ein neues Feld für diese Forschung.

Obwohl bisher mehr als 4000 Exoplaneten katalogisiert wurden, wurden bisher nur etwa 15 direkt von Teleskopen abgebildet. Und die Planeten sind so weit weg und klein, dass dies nur Punkte auf den besten Fotos sind. Die neue Technik des Teams, Hubble zu verwenden, um diesen Planeten direkt abzubilden, eröffnet einen neuen Weg, um weiter zu gehen Exoplanet Forschung, vor allem während der prägenden Jahre eines Planeten.

Dieser riesige Exoplanet mit der Bezeichnung PDS 70b dreht sich um den orangefarbenen Zwergstern PDS 70, von dem bereits bekannt ist, dass er zwei aktiv bildende Planeten in einer riesigen Staub- und Gasscheibe um den Stern kreist. Das System befindet sich 370 Lichtjahre von der Erde entfernt im Sternbild Centauri.

“Dieses System ist so aufregend, weil wir die Entstehung eines Planeten miterleben können”, sagte Yifan Zhou, ebenfalls von der University of Texas in Austin. “Dies ist der jüngste authentische Planet, den Hubble sich jemals direkt vorgestellt hat.” Mit 5 Millionen Jahren Jugend sammelt der Planet immer noch Materialien und baut Masse auf.

Die UV-Empfindlichkeit von Hubble bietet einen einzigartigen Blick auf die Strahlung extrem heißer Gase, die auf den Planeten fallen. “Die Hubble-Beobachtungen haben es uns ermöglicht, abzuschätzen, wie schnell der Planet an Masse gewinnt”, fügte Zhou hinzu.

UV-Beobachtungen, die die Forschung auf diesem Planeten erweitern, ermöglichten es dem Team erstmals, die Geschwindigkeit des Massenwachstums des Planeten direkt zu messen. Die ferne Welt hat in einem Zeitraum von etwa 5 Millionen Jahren bereits die fünffache Masse des Jupiter angesammelt. Die derzeit gemessene Akkretionsrate ist bis zu einem Punkt gesunken, an dem der Planet nur um etwa 1/100 der Jupitermasse zunehmen würde, wenn die Rate für eine weitere Million Jahre stabil bleiben würde.

Zhou und Bowler weisen darauf hin, dass diese Beobachtungen eine einzige Momentaufnahme sind – es werden mehr Daten benötigt, um zu bestimmen, ob die Geschwindigkeit, mit der der Planet Masse hinzufügt, zunimmt oder abnimmt. “Unsere Messungen legen nahe, dass sich der Planet am Ende seines Entstehungsprozesses befindet.”

Das junge PDS 70-System ist mit einer Scheibe aus Urgas und Staub gefüllt, die Kraftstoff liefert, um das Wachstum von Planeten im gesamten System zu fördern. Der Planet PDS 70b ist von einer eigenen Gas- und Staubscheibe umgeben, die Material von der viel größeren zirkumstellaren Scheibe absaugt. Die Forscher nehmen an, dass sich die Magnetfeldlinien von ihrer zirkumplanetaren Scheibe zur Atmosphäre des Exoplaneten erstrecken und Material über die Oberfläche des Planeten transportieren.

“Wenn dieses Material den Säulen der Scheibe auf dem Planeten folgt, würde es lokale Brennpunkte verursachen”, erklärte Zhou. “Diese Hot Spots könnten mindestens zehnmal heißer sein als die Temperatur des Planeten.” Es wurde festgestellt, dass diese Heizplatten im UV-Licht heftig glühten.

Diese Beobachtungen bieten einen Einblick in die Entstehung der Gasriesenplaneten um unsere Sonne vor 4,6 Milliarden Jahren. Jupiter hat sich möglicherweise auf einer umgebenden Scheibe unfehlbarer Materie angesammelt. Seine Hauptmonde hätten sich auch aus den Überresten dieser Scheibe gebildet.

Eine Herausforderung für das Team bestand darin, den Blick der Eltern auf den Stern zu überwinden. PDS 70b umkreist ungefähr die gleiche Entfernung wie Uranus von der Sonne, aber sein Stern ist bei UV-Wellenlängen mehr als 3.000 Mal heller als der Planet. Während Zhou die Bilder verarbeitete, entfernte er sehr vorsichtig die Blendung vom Stern, um nur das vom Planeten emittierte Licht zurückzulassen. Auf diese Weise verbesserte er die Grenze, wie weit ein Planet in Hubble-Beobachtungen von seinem Stern entfernt sein kann, um den Faktor fünf.

“Einunddreißig Jahre nach dem Start finden wir immer noch neue Möglichkeiten, Hubble zu nutzen”, fügte Bowler hinzu. „Yifans Beobachtungsstrategie und Nachbearbeitungstechnik werden neue Fenster öffnen, um ähnliche Systeme, wenn nicht dasselbe System, immer wieder mit Hubble zu untersuchen. Mit zukünftigen Beobachtungen könnten wir möglicherweise herausfinden, wann der Großteil von Gas und Staub auf ihre Planeten fällt und ob dies mit einer konstanten Geschwindigkeit geschieht.

Die Ergebnisse der Forscher wurden im April 2021 in veröffentlicht Das astronomische Tagebuch.

Referenz: „Hubble-Weltraumteleskop-UV- und Hα-Messungen der überschüssigen Akkretionsemissionen des jungen Riesenplaneten PDS 70 b“ von Yifan Zhou, Brendan P. Bowler, Kevin R. Wagner, Glenn Schneider, Dániel Apai, Adam L. Kraus und Laird M. Close, Gregory J. Herczeg und Min Fang, 29. April 2021, Das astronomische Tagebuch.

DOI: 10.3847 / 1538-3881 / abeb7a

Das Hubble-Weltraumteleskop ist ein internationales Kooperationsprojekt zwischen der NASA und der ESA (Europäische Weltraumorganisation). Das Goddard Space Flight Center der NASA in Greenbelt, Maryland, verwaltet das Teleskop. Das Space Telescope Science Institute (STScI) in Baltimore, Maryland, führt wissenschaftliche Operationen in Hubble durch. STScI wird für die NASA von der Association of Universities for Astronomical Research in Washington, DC, betrieben