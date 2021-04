Honeywell und Rapper Will.i.am haben gerade eine futuristische Maske mit eingebauten kabellosen Kopfhörern veröffentlicht

Ich bin ehrlich, nichts an diesem Titel ist aus der Ferne vorhersehbar. Tatsächlich wird es mit jedem nachfolgenden Wort immer seltsamer. Sie würden nicht erwarten, dass Will.i.am in Zusammenarbeit mit Honeywell ein Medizinprodukt herausbringt … aber gemeinsam haben Rapper und OEM-Konglomerat an einer Maske zusammengearbeitet, die das Beste aus beiden Parteien vereint. Die 299 US-Dollar teure Gesichtsmaske mit dem Titel XUPERMASK wird mit zwei Dreigang-Lüftern und HEPA-Filtern geliefert, enthält jedoch auch Bluetooth-Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung und einer Akkulaufzeit von 7 Stunden. Ich bin ehrlich, abgesehen von der Verbindung mit Will.i.am sieht die Maske wirklich ziemlich futuristisch aus (sie wurde vom Hollywood-Kostümdesigner Jose Fernandez mitgestaltet, der auch die SpaceX-Astronautenanzüge entworfen hat). Die Tatsache, dass es von Honeywell gebaut wurde, gibt ihm eine gute Glaubwürdigkeit, und ich kann nicht glauben, dass ich das sage, aber ich konnte mir wirklich vorstellen, eines davon zu tragen.

Die XUPERMASK versucht, Gesichtsmasken zu einem Gegenstand der Popkultur zu machen. Sicherlich keine Flusen… die Maske wartet auf die Zulassung durch die FDA und ist mit austauschbaren HEPA-Filtern von Honeywell ausgestattet – einem Unternehmen, das auf der Entwicklung der weltweit größten HLK-Systeme basiert. Das Popkultur-Element stammt von Rapper und Black Eyed Peas-Mitglied Will.i.am, der die XUPERMASK auch in einen abtrünnigen drahtlosen Kopfhörer verwandeln möchte.

Wenn es um die Gesichtsmaske geht, bietet der XUPERMASK dank einer Silikon-Gesichtsversiegelung und einem Hochleistungs-Gummiband, das sich um Ihren Kopf legt, eine universelle Passform. Die Maske ist mit zwei Lüftern ausgestattet, die mit 3 Geschwindigkeiten arbeiten, um beim Atmen gereinigte Luft direkt in Ihr Gesicht zu bringen. Die Luft wird durch einen Satz gefalteter HEPA-Filter von Honeywell gedrückt, und die Filter werden alle 30 Tage ausgetauscht, um eine optimale Leistung zu erzielen. Die Fans selbst laufen beeindruckende 7 Stunden mit voller Ladung und bieten genug Nutzung, um Sie den größten Teil Ihres Tages zu überstehen … und um den Deal zu besiegeln, trägt die Maske sogar leuchtende LED-Ringe um jeden Fan für diesen Futuristen Beschwerde.

Die XUPERMASK (ausgesprochen Supermask, wenn Sie sich immer noch fragen) ist nicht nur eine Gesichtsmaske, sondern wird auch mit einem kabellosen Kopfhörer geliefert. Die Kopfhörer treten an den Seiten der Maske aus und können an dafür vorgesehenen Magnetfeldern an der Maske selbst angebracht werden. Wenn Sie sie tragen möchten, entfernen Sie einfach die Kopfhörer und legen Sie sie in Ihr Ohr. Die Kopfhörer sind mit Bluetooth 5.0 ausgestattet und lassen sich nahtlos mit jedem Smart-Gerät koppeln. Sie sind mit einer aktiven Geräuschunterdrückung ausgestattet (beeindruckend genug für eine Gesichtsmaske) und verfügen sogar über ein eingebautes Mikrofon zur Geräuschreduzierung, um beispielsweise Anrufe entgegenzunehmen oder Sprachnachrichten zu senden. Es gibt keinen Hinweis auf die Position dieses Mikrofons, aber ich wäre wirklich beeindruckt, wenn es sich im Gehäuse der Maske selbst befinden würde. Dies würde im Wesentlichen bedeuten, dass Sie sprechen könnten, während Sie die Maske tragen, und Ihre Stimme nicht unterdrücken könnten.

Die XUPERMASK ist derzeit in zwei Farben erhältlich – eine in reinem Schwarz und eine in einer Kombination aus Weiß und Orange. Nur optisch sieht es ziemlich beeindruckend aus. LED-Ringe, Lüfterabdeckungen aus Metall und diese magnetischen Kopfhörer zeichnen den XUPERMASK aus. Die Maske verfügt sogar über eine Reihe integrierter Bedienelemente auf jeder Seite, mit denen Sie die Lüftergeschwindigkeit und das LED-Licht umschalten, den ANC ein- und ausschalten und grundlegende Dinge wie Anrufbeantworter oder Wiedergabe ausführen können – halten Sie die Musik an. Auf den ersten Blick scheint eine fächerbetriebene Gesichtsmaske mit Kopfhörern eine verrückte Idee zu sein, die gut funktionieren könnte. Mit der XUPERMASK setzen Honeywell und Will.i.am auf eine Zukunft, in der Masken immer ein Gesichtszubehör sein werden . outdoor … in diesem Fall scheint es nur ein bisschen schlauer zu sein, kabellose Kopfhörer in Ihre Gesichtsmaske zu haben. Die XUPERMASK ist derzeit in zwei Größen und für einen Verkaufspreis von 299 US-Dollar erhältlich. Die Maske ist Teil eines XUPERKIT (ich denke, die Nomenklatur war die Idee von Will.i.am), das eine Tragetasche, 3 Monate austauschbare HEPA-Filter, ein USB-Ladekabel und Ohrstöpsel enthält. Austauschbare Ohrhörer für verschiedene Ohrgrößen. das XUPERMASK hat noch keine FDA-Zulassung erhalten, aber eine Genehmigung für den Notfall erhalten.

Designer: will.i.am & Jose I. Fernandez in Partnerschaft mit Honeywell