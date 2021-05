‘Hobbit’-Haus umbenannt, nachdem Unterhaltungsunternehmen zu klagen droht

Der Besitzer einer Airbnb-Liegenschaft in British Columbia würdigt das fantastische Hobbit-Rennen von das Der Herr der Ringe wurde gezwungen, den Namen ihres Eigentums zu ändern, nachdem mit rechtlichen Schritten gedroht wurde.

Christina Le Comte kaufte das Hobbit Mountain Hole im Jahr 2020 im Rahmen eines größeren Ranchkaufs in der Region Thompson Okanagan in British Columbia.

Sie behauptet, Warner Bros., die Unterhaltungsfirma, die die Hobbit Filmreihe, die letzte Woche mit rechtlichen Drohungen gedroht hat, wenn sie ihren Namen nicht ändert.

Warner Bros. hat eine Anfrage für einen Kommentar nicht sofort zurückgegeben.

Das Anwesen wurde jetzt in Second Breakfast Hideaway umbenannt, eine Anspielung auf die Liebe eines Hobbits zum Essen, und The Earl hofft, dass dies ausreichen wird, um den Unterhaltungsgiganten davon abzuhalten, zu klagen.

Sie sagt, dass die Leute die Immobilie mieten, um dem Alltagsstress zu entfliehen.

“Es gibt den Menschen wirklich einen Ort zum Abschalten”, sagte sie am Sonntag. „Es sind nicht nur die Leute, die hierher kommen, die riesig sind. Der Herr der Ringe Die Fans sind die Leute, die dem Alltag entfliehen wollen. ”

Das Haus ist genau wie das berühmte Bag End-Haus in der Film- und Filmreihe in den Dreck gebaut und verfügt über Möbel und Dekorationen, die von der Fantasy-Serie inspiriert sind.

Das Innere des Second Breakfast Hideaway ist in den Dreck eingebaut, ähnlich wie das berühmte Bag End-Haus in der Filmreihe. (Christina Le Comte / Airbnb)

Das Anwesen befindet sich auf einer Ranch im Besitz von Le Comte und ihrem Ehemann, auf der sich mehrere Meilen lang niemand anderes befindet, was das Gefühl der Flucht noch verstärkt.

Aber sie sagte, als die Androhung einer Klage als real angesehen wurde, wusste sie, dass sie den Namen ihres Mietobjekts ändern musste.

“Es gibt keine Möglichkeit auf der Welt, gegen diese Jungs anzutreten”, sagte sie.

Der Earl sagte, sie werde Warner Bros. der Namensänderung in den kommenden Tagen.