Hingabe an gelöschte Horrorspiele jetzt zum ersten Mal seit zwei Jahren digital verfügbar

Hast du Devotion gespielt? JA NEIN

Devotion, das Horrorspiel von Red Candle Games, das im Februar 2019 von der Liste gestrichen wurde, ist jetzt digital und in einem DRM-freien Format verfügbar. Twitter, Bestätigung, dass Devotion, Detention und alle zukünftigen Projekte in einem eigenen Red Candle-Online-Shop erhältlich sein werden, in der Hoffnung, “Spielern, die an unseren Spielen interessiert sind, einen unkomplizierten und einfachen Einkaufskanal zu bieten”.Die Andacht wurde 2019 von Steam abgezogen, nachdem Benutzer im Spiel ein Mem von Winnie the Pooh gefunden hatten, das den chinesischen Präsidenten Xi Jinping verspottete. Red Candle entschuldigte sich kurz danach und sagte, sie habe keine Pläne, Devotion kurzfristig neu aufzulegen.

Im Jahr 2020 war Devotion wieder in den Nachrichten, als Red Candle Games bekannt gab, dass Devotion am 18. Dezember 2020 über die GOG-Vertriebsplattform von CD Projekt ein Comeback feiern wird.

GOG veröffentlichte jedoch später heute eine Nachricht: “Nachdem wir zahlreiche Nachrichten von Spielern erhalten haben, haben wir beschlossen, das Spiel nicht zum Verkauf in unserem Shop freizugeben.” Jetzt, nach mehr als zwei Jahren, können diejenigen, die Devotion ausprobieren möchten, dies endlich wieder tun.

Wenn Sie neugierig auf das Spiel sind, lesen Sie unbedingt unseren Devotion-Bericht, in dem wir sagten: “Von Anfang bis Ende ist Devotion ein großartiges psychologisches Horrorspiel voller surrealer Bilder, gruseliger Puppen und wunderbarer Umweltgeschichten.”

Irgendwelche Ratschläge, die Sie uns geben können? Möchten Sie eine mögliche Geschichte diskutieren? Bitte senden Sie eine E-Mail an [email protected]

Adam Bankhurst ist Nachrichtenredakteur bei IGN. Sie können ihm auf Twitter folgen @ AdamBankhurst und weiter Tic.